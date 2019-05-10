Путин начинает и выигрывает: Президент России показал рекордный результат в матче Ночной хоккейной лиги - видео

Президент России Владимир Путин показал рекордный результат в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Он забил 10 шайб в ворота противников. Матч завершился счётом 14:3 в пользу команды президента России.

Помимо рекордно числа забитых шайб Путин также отметился тем, что открыл счёт матче. Он играл под номером 11 за команду "Легенды хоккея". Ему помогали министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вместе они противостояли команде "Звезды Ночной хоккейной лиги", в которой играли губернатор Московской области Андрей Воробьев, джазмен и саксофонист Игорь Бутман и генеральный директор Норникеля Владимир Потанин.

До начала матча Путин выступил с речью в которой пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею. В пятницу 10 мая у российская команда встретилась со сборной Норвегии.