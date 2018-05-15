Путин начал встречу с Медведевым, обсуждается структура будущего кабмина

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СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как ожидается, речь пойдет о структуре нового правительства.

Как ранее предположил и. о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, президент и глава кабинета министров будут обсуждать "конфигурацию кабинета". Но, по его словам, "повестку дня, естественно, будут определять сами глава государства и председатель правительства".

В понедельник пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщала, что председатель правительства 15 мая представит главе государства предложения по структуре кабинета министров.