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Путин начал встречу с Медведевым, обсуждается структура будущего кабмина
15 мая 2018, 20:24 • 47 • Политика
СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как ожидается, речь пойдет о структуре нового правительства.
Как ранее предположил и. о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, президент и глава кабинета министров будут обсуждать "конфигурацию кабинета". Но, по его словам, "повестку дня, естественно, будут определять сами глава государства и председатель правительства".
В понедельник пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщала, что председатель правительства 15 мая представит главе государства предложения по структуре кабинета министров.
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