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Путин начал встречу с Эрдоганом: "Переговоры идут иногда непросто"

29 сентября 2021, 15:45  •  19 • Политика
Президент Владимир Путин начал встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Переговоры идут иногда непросто", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи. Прессе дали возможность выслушать лишь первые реплики лидеров стран. Как и сообщал ранее Царьград, основная часть встречи пройдёт за закрытыми дверями - говорить президенты будут один на один с участием переводчиков.
Перед началом основной части встречи Путин заверил:
Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон.
Эрдоган в ходе публичной части встречи поблагодарил президента России за оказанную нашей страной помощь при тушении пожаров. К сожалению, при тушении пожаров погибли русские пилоты, о чём также вспомнил Эрдоган.
Я хочу ещё раз здесь выразить соболезнования. Друг познаётся в беде, как говорится, - сказал президент Турции.
Добавим, пять главных тем переговоров уже известны. Лидерам стран предстоит обсудить положение дел в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, а также экономику.

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