|
Путин начал встречу с Эрдоганом: "Переговоры идут иногда непросто"
29 сентября 2021, 15:45 • 19 • Политика
Президент Владимир Путин начал встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Переговоры идут иногда непросто", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи. Прессе дали возможность выслушать лишь первые реплики лидеров стран. Как и сообщал ранее Царьград, основная часть встречи пройдёт за закрытыми дверями - говорить президенты будут один на один с участием переводчиков.
Перед началом основной части встречи Путин заверил:
Эрдоган в ходе публичной части встречи поблагодарил президента России за оказанную нашей страной помощь при тушении пожаров. К сожалению, при тушении пожаров погибли русские пилоты, о чём также вспомнил Эрдоган.
Добавим, пять главных тем переговоров уже известны. Лидерам стран предстоит обсудить положение дел в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, а также экономику.
Подпишитесь на нас
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 сентября 2021, 13:05
|
26 сентября 2021, 19:55
|
24 сентября 2021, 01:00
|
26 сентября 2021, 04:20
|
25 сентября 2021, 09:05
|
25 сентября 2021, 19:10
|
26 сентября 2021, 13:30