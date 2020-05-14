Путин начал совещание с оптимистичного заявления о коронавирусе

Президент России Владимир Путин начал очередное совещание оптимистично. В четверг, 14 мая, он напомнил, что в последние недели вся работа была подчинена только теме коронавируса. И было сделано многое для того, чтобы избежать катастрофы в стране. Теперь, когда мы понимаем, что того же самого итальянского сценария в России нет, появилась возможность говорить о текущих задачах и долгосрочных.

"Ситуация [с коронавирусом] меняется, это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки", - подчеркнул президент в ходе совещания.

Сегодняшняя встреча Путина с чиновниками и главами госкорпораций посвящена развитию генетических технологий в России.