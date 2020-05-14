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Путин начал совещание с оптимистичного заявления о коронавирусе
14 мая 2020, 19:55 • 163 • Политика
Президент России Владимир Путин начал совещание о развитии генетических технологий в России. Разговор глава страны начал с оптимистичного заявления о коронавирусе.
Президент России Владимир Путин начал очередное совещание оптимистично. В четверг, 14 мая, он напомнил, что в последние недели вся работа была подчинена только теме коронавируса. И было сделано многое для того, чтобы избежать катастрофы в стране. Теперь, когда мы понимаем, что того же самого итальянского сценария в России нет, появилась возможность говорить о текущих задачах и долгосрочных.
"Ситуация [с коронавирусом] меняется, это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки", - подчеркнул президент в ходе совещания.
Сегодняшняя встреча Путина с чиновниками и главами госкорпораций посвящена развитию генетических технологий в России.
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