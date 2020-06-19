Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
Главная / Политика

Путин начал совещание по аварии на "Норникеле": Неочевидные сигналы считали по рукам

19 июня 2020, 19:00  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин начал совещание по следам аварии на "Норникеле". Неочевидные сигналы пытались уловить по рукам участников удалённой встречи.
Президент России Владимир Путин начал совещание, посвящённое ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае - в Норильске. Путин подчеркнул:
"Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но и в полном объёме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду".
Первым докладчиком на совещании у Путина стал глава МЧС России Евгений Зиничев. Его отчёт состоял из нескольких пунктов. По словам Зиничева, второй этап ликвидации ЧС подходит к завершению. В ходе проведения работ было собрано 32 тыс. куб. м топливно-водяной смеси, 103 тыс. грунтов. Смесь собрана в герметичные резервуары.
На третьем этапе ликвидации последствий аварии планируется построить гибкий трубопровод для вывода отходов. На четвёртом начнётся восстановление экологической обстановки.
Как отметили авторы канала "Вы слушали "Маяк", в первые минуты перед докладом Путину "руки участников совещания посылают противоречивые сигналы".
Напомним, авария произошла на "Норникеле", и глава компании Владимир Потанин тоже принимает участие в совещании.
Фото: t.me/youlistenedmayak.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
19 июня 2020, 13:00
Названа причина смерти экс-главы Чувашии. Это не коронавирус
19 июня 2020, 09:00
Собчак заявила о столкновении Собянина и Путина: "Либо преемник, либо премьер, либо..."
19 июня 2020, 13:00
Венецианская комиссия попыталась лишить Россию поправки в Конституцию: "У стран нет выбора"
19 июня 2020, 13:00
Американские войска снова блокировали русских в Сирии. Безуспешно и смешно
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
18 июня 2020, 16:00
Лавров обозначил "красную линию" по Донбассу
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
12 июня 2020, 20:00
Граната, а не "Бук". Антипов представил доказательства, опровергающие версию Нидерландов
14 июня 2020, 22:00
США растерялись: весь мир увидел их двойные стандарты (Обзор ИноСми)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.