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Путин начал совещание по аварии на "Норникеле": Неочевидные сигналы считали по рукам
19 июня 2020, 19:00 • 68 • Политика
Президент России Владимир Путин начал совещание по следам аварии на "Норникеле". Неочевидные сигналы пытались уловить по рукам участников удалённой встречи.
Президент России Владимир Путин начал совещание, посвящённое ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае - в Норильске. Путин подчеркнул:
"Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но и в полном объёме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду".
Первым докладчиком на совещании у Путина стал глава МЧС России Евгений Зиничев. Его отчёт состоял из нескольких пунктов. По словам Зиничева, второй этап ликвидации ЧС подходит к завершению. В ходе проведения работ было собрано 32 тыс. куб. м топливно-водяной смеси, 103 тыс. грунтов. Смесь собрана в герметичные резервуары.
На третьем этапе ликвидации последствий аварии планируется построить гибкий трубопровод для вывода отходов. На четвёртом начнётся восстановление экологической обстановки.
Как отметили авторы канала "Вы слушали "Маяк", в первые минуты перед докладом Путину "руки участников совещания посылают противоречивые сигналы".
Напомним, авария произошла на "Норникеле", и глава компании Владимир Потанин тоже принимает участие в совещании.
Фото: t.me/youlistenedmayak.
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