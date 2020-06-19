Путин начал совещание по аварии на "Норникеле": Неочевидные сигналы считали по рукам

Президент России Владимир Путин начал совещание, посвящённое ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае - в Норильске. Путин подчеркнул:

"Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но и в полном объёме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду".

Первым докладчиком на совещании у Путина стал глава МЧС России Евгений Зиничев. Его отчёт состоял из нескольких пунктов. По словам Зиничева, второй этап ликвидации ЧС подходит к завершению. В ходе проведения работ было собрано 32 тыс. куб. м топливно-водяной смеси, 103 тыс. грунтов. Смесь собрана в герметичные резервуары.

На третьем этапе ликвидации последствий аварии планируется построить гибкий трубопровод для вывода отходов. На четвёртом начнётся восстановление экологической обстановки.

Как отметили авторы канала "Вы слушали "Маяк", в первые минуты перед докладом Путину "руки участников совещания посылают противоречивые сигналы".

Напомним, авария произошла на "Норникеле", и глава компании Владимир Потанин тоже принимает участие в совещании.