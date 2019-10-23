Путин начал переговоры с Эрдоганом с шутки

Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил про погоду в Сочи. Момент был заснят на камеру и опубликован в соцсети Twitter.

Переговоры лидеров России и Турции начались во вторник, 22 октября в Сочи. Путин, приветствуя турецкого коллегу, в шутку отметил, что специально к переговорам "включил" хорошую погоду в городе. Эрдоган согласился, что погода действительно очень хороша.

"Какую погоду специально для вас включили! - Прекрасная погода!" - приводит диалог двух лидеров медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Напомним, что Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Сирии. Переговоры проходят в Сочи один на один и длятся уже больше двух часов.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175