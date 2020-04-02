Путин начал обращение с главного: врачей и личных благодарностей

Президент России Владимир Путин начал обращение к нации. Первое, о чём сказал президент, - это благодарность.

"Дорогие друзья, уважаемые граждане. Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. И именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни", - подчеркнул президент России.

Спасибо всем гражданам, которые осознали и прочувствовали ответственность", - сказал президент России.