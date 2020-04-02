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Путин начал обращение с главного: врачей и личных благодарностей
02 апреля 2020, 19:35 • 34 • Политика
Владимир Путин поблагодарил врачей и каждого гражданина России, который несёт ответственность за режим самоизоляции.
Президент России Владимир Путин начал обращение к нации. Первое, о чём сказал президент, - это благодарность.
"Дорогие друзья, уважаемые граждане. Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. И именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни", - подчеркнул президент России.
Спасибо всем гражданам, которые осознали и прочувствовали ответственность", - сказал президент России.
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