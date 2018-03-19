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Путин набирает 76,67% по итогам обработки 99,75% протоколов на президентских выборах

19 марта 2018, 12:09  •  63 • Политика
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.
По итогам обработки 99,75 процентов протоколов участковых комиссий Владимир Путин набирает 76,67 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 11,79 процентов голосов. Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского - 5,6 процентов голосов.
Ксения Собчак набрала 1,67 процентов голосов. Григорий Явлинский - 1,04 процента. Бориса Титова поддержали 0,76 процентов избирателей. Максима Сурайкина - 0,68 процентов. Сергея Бабурина - 0,65 процентов.
Владимир Путин лидирует со значительным отрывом. Более того, поддержка Путина выше, чем была ранее. По данным на ранее утро сегодняшнего дня, российского лидера поддержали более 55 миллионов человек.
Ранее главы стран мира поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента России. Так, председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину телеграмму со словами добрых пожеланий. С победой Путина поздравляют и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, главы Кубы и Венесуэлы. Поздравительные телеграммы продолжают принимать в Кремле.
Явка на выборах также оказалась беспрецедентной. В ЦИК России ранее заявили, что проголосовать пришли не менее 67 процентов населения страны.
За ходом голосования, а также последние обновления можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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