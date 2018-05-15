Путин: На Западе в Собчаке видели президента России

Еще до президентской гонки телеведущая Ксения Собчак встретилась с Владимиром Путиным для беседы перед камерами. Журналистка снимала фильм о жизни своего отца Анатолия Собчака. Картина «Дело Собчака» выйдет на большие экраны 24 мая. Ну а пока в прессу просочились некоторые фрагменты интервью с Путиным.

- Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны, - рассказал Путин.

А после окончания второго срока Ельцина, за рубежом Собчака воспринимали как будущего президента.

- Я видел, особенно когда мы выезжали за границу, что лидеры зарубежных стран смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России. Для меня это было очевидно, - вспомнил Путин.