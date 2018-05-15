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Путин: На Западе в Собчаке видели президента России

15 мая 2018, 17:24  •  61 • В России

Еще до президентской гонки телеведущая Ксения Собчак встретилась с Владимиром Путиным для беседы перед камерами. Журналистка снимала фильм о жизни своего отца Анатолия Собчака. Картина «Дело Собчака» выйдет на большие экраны 24 мая. Ну а пока в прессу просочились некоторые фрагменты интервью с Путиным.

- Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны, - рассказал Путин.

А после окончания второго срока Ельцина, за рубежом Собчака воспринимали как будущего президента.

- Я видел, особенно когда мы выезжали за границу, что лидеры зарубежных стран смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России. Для меня это было очевидно, - вспомнил Путин.

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