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Путин: На Западе в Собчаке видели президента России
15 мая 2018, 17:24 • 61 • В России
Еще до президентской гонки телеведущая Ксения Собчак встретилась с Владимиром Путиным для беседы перед камерами. Журналистка снимала фильм о жизни своего отца Анатолия Собчака. Картина «Дело Собчака» выйдет на большие экраны 24 мая. Ну а пока в прессу просочились некоторые фрагменты интервью с Путиным.
- Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны, - рассказал Путин.
А после окончания второго срока Ельцина, за рубежом Собчака воспринимали как будущего президента.
- Я видел, особенно когда мы выезжали за границу, что лидеры зарубежных стран смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России. Для меня это было очевидно, - вспомнил Путин.
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