Путин на встрече с Цивилевым обозначил основные направления развития Кемеровской области

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил основные вопросы развития Кемеровской области с новым временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым.

"Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать даже в критической ситуации, но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно", - сказал Путин на встрече с Цивилевым.

Президент РФ выразил надежду, что жители Кузбасса почувствуют указанную характеристику нового врио, когда он в полной мере приступит к работе. Путин сообщил, что по оценкам правительства эффективность региональной команды находится на 73-м месте в целом по РФ. "То есть, вроде бы как и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу", - сказал Путин.

Цивилев со своей стороны отметил, что самый главный потенциал Кемеровской области - люди. "Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась", - сказал Цивилев.

Путин подчеркнул, что Кемерово является признанным лидером в промышленном освоении углей и металлургической промышленности полного цикла. Президент отметил, что в последнее время - за прошлый год и начало этого - наблюдается устойчивый рост промпроизводства, показателей внешней торговли.

Президент отметил, что кроме промпроизводства и развития экономики "нужно безусловно обратить внимание на решение социальных вопросов". "Один из них, я знаю, что вы собираетесь этот вопрос поднять, - это расселение аварийного жилья. Мы этим вопросом занимаемся, занимаемся постоянно, к сожалению, не такими быстрыми темпами как бы хотелось", - сказал Путин. Он отметил, что за предыдущие два года из федерального бюджета направлено в Кемерово 1,6 миллиарда рублей, расселена примерно 901 семья, но потребности гораздо больше. Президент попросил врио руководителя региона обратить на это внимание вместе с правительством субъекта. "Правительству соответствующие поручения будут даны", - сказал он.

Следующей важной темой президент назвал здравоохранение. "К сожалению, в Кемерове мы видим растущие проблемы с инфекционными заболеваниями и туберкулезом. Не хочется как бы об этом говорить, но нужно. Потому что если мы не будем об этом говорить, то мы тогда не будем понимать, над чем нужно работать. Это значит, что вам вместе с правительством, а я обязательно соответствующее поручение тоже Министерству здравоохранению сформулирую, нужно будет заняться этими проблемами, причем заняться как можно быстрее. Я имею в виду не только туберкулез, но и ВИЧ-инфекцию", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что другой важный вопрос - это дорожная сеть. Плотность дорог в Кемерове выше, чем по РФ, также выше и плотность железных дорог.

"Люди работают очень напряженно, но и вот это еще одна проблема - уровень доходов населения пока, мягко говоря, очень скромный. Поэтому нужно делать все для того, чтобы и участников экономической деятельности, и администрацию побуждать к тому, чтобы и в социальной сфере, и в сфере экономики уровень заработной платы постепенно повышался. Это нельзя делать, никто не будет этого делать в России волюнтаристскими методами. Нужно это делать методами экономическими, рыночными, но задел такой точно совершенно - имея в виду успешное развитие основных производств в Кемеровской области - он есть", - сказал Путин.

Он призвал врио главы региона уделить время и теме моногородов, которых в регионе больше, чем в других субъектах РФ. Путин отметил, что решать эту проблему нужно, она комплексная, основная часть которой это диверсификация экономики.

Цивилев также заявил, что Кемеровская область - это уникальный регион, регион шести морей, именно через терминалы, которые там находятся, реализуется продукция субъекта на экспорт. Кроме того, область является стратегическим партнером РЖД, обеспечивая 38% грузового оборота компании.

"Мы хотим сделать так, чтобы Кемеровская область стала процветающим регионом. Это большая площадка для того, чтобы отрабатывать современные технологии по добыче и обогащению угля, по углехимии. Действительно потенциал у Кемеровской области огромный. Мы намерены сделать все для того, чтобы Кемеровская область стала лидером российской экономики", - сказал Цивилев.