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Путин на встрече с духовенством процитировал священные тексты

04 ноября 2020, 20:35  •  79 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, во время встречи в режиме видеоконференции с представителями религиозных объединений процитировал четыре священные книги — Коран, Библию, Тору и Ганджур.
Во время общения президент отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста и в каждом из них заложена любовь к ближнему независимо от расы, национальности и традиций.
«Библия: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — процитировал он. «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне», — привел Путин цитату из Корана.
«Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего — и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя», — напомнил он Тору.
«В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь», — процитировал российский лидер слова Будды.
Ранее в День народного единства Путин вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Как он отметил, у каждого гражданина должны быть и права, и обязанности, без этого обществу трудно существовать.
Кроме того, глава государства побывал в новом Музее археологии Чудова монастыря.

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