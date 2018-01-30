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Путин на встрече с доверенными лицами: сверхзадача - достижение рывка в развитии страны

30 января 2018, 21:09  •  47 • Политика

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Владимир Путин, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента РФ, встретился во вторник со своими доверенными лицами. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе экономика, культура, спорт и патриотическое воспитание.

Общая сверхзадача всех россиян заключается в достижении мощного рывка в развитии страны в соответствии с приоритетными мировыми трендами, считает Путин.

"Не говори "гоп"

В ходе встречи Путин призвал своих доверенных лиц не предвосхищать итоги предстоящих выборов. "Не будем говорить о будущих результатах: о результатах нужно говорить только тогда, когда они есть, поэтому заранее, как у нас в народе говорят, "не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Из этого надо исходить", - сказал он, призвав также с уважением относиться к другим кандидатам на пост президента, но "при этом продвигать свою повестку дня".

Путин поблагодарил доверенных лиц за то, что они "согласились принять участие в этой политической кампании - большой, важной, нужной для любой страны и для нашей тоже". По его словам, "любая избирательная кампания делится на несколько этапов: первый этап более или менее формальный - подготовка документов, сбор подписей, хотя это относительно формальная вещь, потому что нужно эту подпись получить, нужно, чтобы человек эту подпись поставил".

"Вторая часть [избирательной кампании], - отметил Путин, - абсолютно содержательная, это прямой диалог с избирателями, с гражданами". "Он важен, потому что многое уже сделано, кое-что не удалось сделать, очень важно услышать, как люди оценивают наши усилия по улучшению ситуации в экономике, социальной сфере, здравоохранении, образовании, в жилищной политике", - сказал Путин, подчеркнув, что на эту работу нужно обратить особое внимание.

Вместе с тем он предостерег своих доверенных лиц от того, чтобы давать невыполнимые обещания избирателям. "Потому что люди ведь простят все что угодно, только обман не могут простить - и правильно делают", - подчеркнул Путин, добавив, что все обещания должны быть выверены и реализуемы.

"Сверхзадача для страны"

Общая сверхзадача всех россиян заключается в достижении мощного рывка в развитии страны в соответствии с приоритетными мировыми трендами, считает Путин. "Сверхзадача в чем заключается? Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство, экономика, политическая и социальная сфера, мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире. Мы должны четко понимать основные приоритеты мирового развития, тренды - что будет делать ту или иную страну великой - не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни людей, с точки зрения перспектив самосохранения и развития на будущее", - сказал он.

"И, понимая это… мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того, как эти будущие шесть лет пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед", - отметил Путин.

Образование - залог развития

Во время встречи Путин неоднократно отмечал, что дальнейшее развитие страны невозможно без получения ее гражданами хорошего, качественного образования. Задел в этой области был создан еще в советское время, "но мир меняется, требования к образованию меняются, подходы меняются, и мы не только не должны отставать от этих требований, мы должны всегда быть на шаг впереди", сказал он. Путин еще раз указал на необходимость "мыслить по-современному" в этой сфере и применять современные методы образования.

При этом он напомнил, что в РФ до сих пор в ряде мест дети учатся в три смены, во многих местах - в две смены. "К 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах, закрыть эту проблему", - подчеркнул российский лидер. Он также отметил, что уже решена задача по обеспечению всех школ интернетом, а новая цель - организовать доступ учебных учреждений к скоростному интернету.

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Путин также обратил внимание на реализацию задач по обучению молодых людей рабочим специальностям. "Иногда я с удивлением и восторгом просто наблюдаю, как молодые ребята и девушки занимаются решением тех задач, которые перед ними ставятся на различных соревнованиях [по рабочим профессиям], они добиваются выдающихся результатов, просто диву даешься - откуда они взялись такие! У нас замечательные ребята, и нужно их только поддержать, и нужно сделать таким образом, чтобы среднее образование с помощью прикладного бакалавриата легко перетекало бы в высшее, и мы создавали бы условия для повышения квалификации тех, кто этого хочет", - сказал он.

По мнению российского лидера, "нужно обязательно обеспечить взаимодействие" между школой, высшим образованием и экономикой.

Культуру - регионам

Комментируя прозвучавшие на встрече предложения создать фонд развития культуры в регионах, а также строить многофункциональные культурные центры в малых городах, Путин пообещал над этим работать. "Мы уже посчитали примерно, я попросил правительство посчитать? - в среднем такой центр должен будет стоить от 1,5 до 2 млрд рублей", - сказал он.

Путин не согласился с мнением о том, что культура хорошо развита только в Москве и Санкт-Петербурге, напомнив, что многие известные деятели культуры России - выходцы из других городов. По его словам, в регионах вряд ли удастся создать культурные заведения такого высокого уровня, как в столице и Петербурге, однако заниматься развитием таких учреждений все равно нужно.

Он напомнил, в частности, о планах по развитию музейной деятельности на Дальнем Востоке. Интерес российских музеев к этой работе очень велик, а сама эта работа способна сделать отдаленные от Москвы города центрами притяжения для регионов, в том числе вызвать интерес у жителей соседних стран, отметил Путин.

"Экономика растет"
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Говоря об экономике, он напомнил о падении цен на нефть, газ, продукты химии и металлургии, а также о "внешних ограничениях, которые пытаются использовать для сдерживания развития России". Однако, по мнению Путина, "экономика адаптировалась к этому и перешла к устойчивому росту", что говорит о сдвигах в структуре самой российской экономики - "доля нефти и газа уменьшается, в том числе в доходах бюджета".

Кроме того, важным индикатором выступает рост несырьевого экспорта России. "Растет высокотехнологичный, несырьевой экспорт, в прошлом году он вырос еще на 27%", - сказал Путин. По его оценке, "это хороший показатель, это говорит о сдвигах в структуре российской экономики".

Затронув тему развития сельского хозяйства, президент пообещал также поддержку государства сельхозпроизводителям, причем не только крупным, но и малым фермерским хозяйствам. Не менее важной он счел и социальную поддержку села, на которую было направлено свыше 330 млрд рублей. Хотя "этого, конечно, недостаточно", признал глава государства.

При этом Путин отметил, что ситуация в сельском хозяйстве в России кардинально поменялась после введения ответных мер на антироссийские санкции в 2014 году: рост показателей АПК с тех пор составил 14%, достигнут рекордный урожай зерновых, есть полное обеспечение страны отечественной свининой и мясом птицы. По его словам, в связи с этим возникают новые вопросы о ценах и необходимости баланса интересов между потребителями и производителями. "Все это в поле зрения, будем работать, это текущие вопросы", - заметил президент.

Говоря о развитии инфраструктуры, Путин подчеркнул, что государство продолжит заниматься и строительством дорог, и другими задачами, в том числе развитием здравоохранения на селе.

"Линия атаки"
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Во время встречи не осталась без внимания и тема нападок на российских спортсменов. "Для всех очевидно, что спортивные достижения в любой стране сплачивают нацию, сплачивают народ, позволяют людям гордиться достижениями своей страны, объединять их вокруг решения общей задачи, делают нацию, страну, многонациональную страну более сплоченной, эффективной, - заявил Путин. - И, видимо, это кому-то не нравится, это совершенно очевидный факт. Это просто одна из линий атаки".

Он считает странным тот факт, что обвинения в адрес России и ее спортсменов основываются на показаниях Григория Родченкова - "придурка с явными проблемами". "Поймали этого придурка [информатора ВАДА Григория] Родченкова, вытащили его туда [для показаний Всемирному антидопинговому агентству], - заявил Путин. - У человека явные проблемы с законом <...>, все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще?"

Путин считает, что мировой спорт и олимпийское движение нельзя превращать в "задний двор грязной политической кухни", но нужно продолжить работу с международными спортивными организациями. Он отметил, что причины недопуска некоторых россиян к Олимпиаде в Южной Корее не называются со ссылкой на "совокупность каких-то других причин", не связанных с допингом. "Каких? Это что, какая-то спецслужба? - сказал Путин. - Ведь спорт - это такая сфера деятельности, которая, как и искусство, должна быть открыта миру. Там все должно быть прозрачно, насквозь должно быть видно, иначе возникает недоверие к принимаемым решениям".

Путин признал, что Россия дала повод для обвинений в ее адрес, однако напомнил, что случаи употребления допинга есть и в других странах, просто их "не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитических кампаний". Напомнил он и о проблеме приема некоторыми спортсменами ряда препаратов "по медицинским показаниям". Путин с улыбкой предложил проводить для таких атлетов отдельные соревнования и сказал, что в России могли бы при необходимости "нарисовать" такие справки и для своих спортсменов.

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Российский лидер заверил, что РФ будет морально и материально поддерживать своих спортсменов, которые не смогут поехать на Олимпиаду. Он выразил надежду, что неприятная страница в отношениях с международными спортивными организациями будет перевернута в самое ближайшее время. Путин также призвал всех российских спортсменов следовать правилам Международного олимпийского комитета.

Воспитание патриотизма

Путин отметил, в России развита работа по патриотическому воспитанию. Однако, признал он, всегда были те, кто считает, что "патриотизм - это прибежище негодяев". "Это штамп давно известный", - убежден Путин. При этом он оговорился, что "если кто-то злоупотребляет этим понятием для решения этих задач, то да, патриотизм становится прибежищем".

Но, подчеркнул президент, "патриотизм - это прежде всего любовь к Родине, а любовь нельзя ни купить, ни подарить, ни заставить любить". "Но мы можем создать условия, чтобы молодой человек понимал и дорожил тем, что ему досталось от его родителей, дедов, прадедов. Это все должно быть в нашей душе, в нашем сердце, это то, без чего человек вообще не может жить", - констатировал Путин. Без этого чувства, полагает он, человек будет похож на перекати-поле.

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