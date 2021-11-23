Путин на встрече с Аббасом заявил о важности поддержания отношений стран

Президент России Владимир Путин на встрече с палестинским коллегой Махмудом Аббасом указал на важность регулярных встреч лидеров и поддержания отношений стран.

Также глава государства отметил необходимость обмена мнений по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения. Очень важно обмениваться текущей актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности», — подчеркнул Путин во время переговоров.

Встреча лидеров состоялась в этот день в Сочи. Как отмечал Аббас, он рассчитывает обсудить с Путиным пути оживления политического процесса по региону. По словам президента, в ходе встречи с российским лидером он «посоветуется» и проинформирует о последних событиях в Палестине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре призывал решать проблемы мира в регионе через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.