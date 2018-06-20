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Путин на ВЭФ проведет президиум Госсовета по Дальнему Востоку с учетом майского указа

20 июня 2018, 17:39  •  50 • Политика

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) планирует провести заседание президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока с учетом целей, поставленных в майском указе этого года. Как сообщил официальный сайт Кремля, совещание рабочей группы по подготовке этого заседания провел помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

"Состоялось первое совещание рабочей группы по подготовке заседания президиума Государственного совета по вопросу "О мерах по реализации стратегических задач, определенных указом президента РФ от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока", - отмечается в тексте сообщения. - Заседание президиума Госсовета планируется провести в сентябре 2018 года на площадке Восточного экономического форума".

Рабочую группу возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов, который обозначил цели и задачи при подготовке доклада. Также в совещании приняли участие вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, представители всех ветвей власти, а также бизнеса и экспертного сообщества.

Замруководителя рабочей группы, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов представил концепцию структуры доклада. Ожидается, что на заседании президиума Госсовета будут обсуждаться вопросы реализации в регионах Дальнего Востока двенадцати национальных проектов, определенных майским указом главы государства. "Их успех во многом зависит от работы глав субъектов Российской Федерации", - отметили в Кремле.

Члены рабочей группы также подчеркнули, что "Дальнему Востоку всегда принадлежала особая роль в развитии России и необходимо продолжить создание системы управления, которая бы соответствовала целям опережающего развития дальневосточных территорий". Поэтому, по мнению участников встречи, на современном этапе важно проанализировать исполнение утвержденных ранее решений, оценить эффективность принятых мер, изучить риски, которые могут стать препятствием для достижения целей и задач, поставленных президентом, и на этой основе подготовить предложения по дальнейшему развитию механизмов поддержки Дальнего Востока.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

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