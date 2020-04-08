Путин на требование бизнесменов ответил жёстким условием

Накануне представители бизнеса обратились к президенту России Владимиру Путину, выдвинув требования о поддержке в период распространения коронавируса в стране. Как известно, бизнес терпит убытки из-за того, что в стране объявлен режим нерабочих дней, - люди сидят дома. В целом, можно обеспечить удалённый доступ сотрудникам, но не все могут это сделать. Ясно, что потери сопряжены и с тем, что приходится переходить на новые форматы.

В ходе сегодняшнего совещания президент России Владимир Путин ответил на эти требования. Предельно ясно, по делу и жёстко. Помощь, безусловно, будет оказана. Однако следует понять, что помогать будут лишь тем, кто нацелен на сохранение занятости людей, а не просто на получение дотаций.

"Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную роль для экономики субъектов, - напомнил президент России перед совещанием с главами регионов. - Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения".

Что касается конкретных мер: Центробанку России поручено в течение пяти дней определиться с конкретными мерами поддержки бизнеса - речь идёт о дополнительном пакете помощи. И этот пакет также должен быть нацелен на максимальное сохранение занятости и доходов сотрудников.

"Считаю справедливой следующую формулу: помогать прежде всего, в первую очередь, тем компаниям, которые сохраняют занятость", - подчеркнул президент России.

Если же люди, несмотря на просьбы к работодателям, будут оставаться без работы, значит, и адресную помощь получат именно они. Те люди, чьи доходы значительно сократились. Помогать станут "семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты". Для реализации задач в рамках последних тезисов Путин также предложил целый ряд инициатив.

Полный текст обращения Путина доступен на сайте президента России.