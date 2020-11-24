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Путин на связи: О чём президент России разговаривал по телефону с Пашиняном и Алиевым
24 ноября 2020, 20:10 • 66 • Политика
Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым российских миротворцев в Карабахе, выполнение мирных договорённостей и итоги визита российской делегации в Ереван и Баку.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробностями разговора лидеров поделились в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что переговоры касались итогов поездки российской делегации в Ереван и Баку. Помимо этого, обсуждалась тема выполнения мирных договорённостей по Нагорному Карабаху.
Напомним, что Россия выступает гарантом мира в Нагорном Карабахе и посредником между двумя сторонами конфликта - Арменией и Азербайджаном. Очередной виток напряжённости между двумя странами произошёл в конце сентября этого года и продлился до почти середины ноября. По итогам конфликта Азербайджан отвоевал у Армении часть ключевых территорий в спорном регионе.
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