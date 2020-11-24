Путин на связи: О чём президент России разговаривал по телефону с Пашиняном и Алиевым

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробностями разговора лидеров поделились в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что переговоры касались итогов поездки российской делегации в Ереван и Баку. Помимо этого, обсуждалась тема выполнения мирных договорённостей по Нагорному Карабаху.

"Путин также обсудил с лидерами двух стран работу российских миротворцев в Карабахе и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что Россия выступает гарантом мира в Нагорном Карабахе и посредником между двумя сторонами конфликта - Арменией и Азербайджаном. Очередной виток напряжённости между двумя странами произошёл в конце сентября этого года и продлился до почти середины ноября. По итогам конфликта Азербайджан отвоевал у Армении часть ключевых территорий в спорном регионе.