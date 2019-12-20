Путин на страже истории, Камчатки и 31 декабря: Главное с большой пресс-конференции президента России

Внутренние проблемы России

Президент России активно комментировал тему поддержки населения. Реагируя на предложение о заморозке пенсионной реформы, он заверил присутствовавших, что в ближайшем будущем не планируется никаких изменений. Он также уточнил, что в следующем году рост пенсий составит более 6%, превысив показатели инфляции в два раза.

"А заморозка накоплений - это просто средство их защиты", - пояснил он.

Что касается системы здравоохранения, Путин перечислил несколько вариантов решения проблем внутри структуры.

"У главврача одна зарплата, у рядовых врачей совсем другая, и первое, что надо сделать - это избавиться от несправедливой дифференциации. Раз! Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. В регионах она разнится от 30% до 50%, нужно сделать её единой - общий подход по всей стране", - поведал он.

Российский лидер призвал создать единый подход к стимулирующим выплатам медикам за количество принятых больных, за количество выездов к больным и другие показатели. Однако общую модель здравоохранения не стоит трогать, сфокусировавшись на работе с отдельными проблемами. Также уже принято решение выделить дополнительно на медицину 550 миллиардов рублей. В планах - строительство 10 000 учреждений и приобретение 37 000 транспортных средств.

Вновь была затронута наболевшая тема пожаров в Сибири. Глава государства признал наличие проблемы, указав на то, что выгорание лесных массивов носит рукотворный характер, а ликвидировать очаги возгорания оказалось сложной задачей.

"В основном, это результат деятельности чёрных лесорубов - жгут траву в хозяйственных целях. Нужно совершенствовать систему лесоохраны", - сказал президент.

Он добавил, что для улучшения экологической ситуации в России предприятия, загрязняющие окружающую среду, должны защищать проекты реновации.

Данная тема связана и с мусорной реформой. В год население России производит около 70 миллионов тонн бытовых отходов, а властям пришлось с нуля создавать отрасль переработки. Уже была проделана большая работа по созданию федерального и региональных операторов, а также приняты схемы территориального планирования. Ахиллесовой пятой является диалог с населением.

"Нужно показывать, как будет развиваться, где будут захоранивать мусор? И совершенно точно нужно избавиться от криминала. Люди возмущаются и ростом тарифов... Все это нужно объяснять", - подчеркнул российский лидер.

Он дополнительно посоветовал внимательно изучить опыт по созданию мусороперерабатывающих предприятий в черте города, наработанный в других странах. Например, в Японии.

Отдельно была затронуты сложности, с которым сталкиваются жители Камчатки, страдающие от проблем с транспортной доступностью региона. В частности, речь идет о тарифах на авиабилеты, которые по карману не всем. Граждане опасаются, что компания "Аэрофлот" может окончательно отменить льготы, сделав людей невыездными.

Президент заверил жителей Камчатки, что никто не будет сворачивать программу поддержки. Кроме того, будет проведена работа по снижению тарифов.

Внимания удостоился и законопроект о домашнем насилии, вокруг которого развернулась активная дискуссия. Путин честно признался, что пока не ознакомился с документом, но знает о нём со слов спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Отношение моё смешанное. Силой не заставишь любить... Я против любого насилия в семье. Особенно по отношению к детям и женщинам", - уточнил он.

Сомнения связаны с необходимостью существования самого закона. Дело в том, что в современном российском законодательстве уже прописанные все необходимые положения.

На пресс-конференции опять подняли тему о 31 декабря, которое многие хотят видеть выходным днем. Глава государства не против идеи, но указал на проблемы с реализацией.

"Но как это сделать? И нужно ли делать это прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Некоторые работодатели уже объявили, что 31-е будет нерабочим. Я только приветствую. Можно ли поменять какие-то на выходные? И это можно сделать. Надо просто спокойненько всё это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб огородникам и садоводам в мае. Это можно решить в спокойном, рабочем режиме", - рассуждает Путин.

Еще одна тема связана с демографическим кризисом. Владимир Путин ответил на вопрос о решении проблем в этой сфере за счёт притока жителей из бывших советских республик. Как отмечают журналисты, это создает социальную напряженность, вызывая недовольство населения.

"Думаю, у нас ещё много что можно сделать - это что касается миграционных потоков. А решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода - это увеличение рождаемости - естественный прирост населения - и миграция. В Канаде, например, целое министерство занимается миграцией. Но они не всех подряд принимают, а людей определённого возраста, здоровья, уровня образования. По большому счёту, нам нужно подходить именно так к миграционному притоку", - ответил Владимир Путин.

К российским условиям проще адаптироваться людям, которые уважают русскую культуру: белорусам, украинцам и молдаванам. Совсем другое - выходцы из Средней Азии. Государство может адаптировать системы образования, открывать филиалы вузов, заниматься в школах. Тогда и люди будут чувствовать себя комфортно, а местное население успокоится.

"Это касается и внутренних мигрантов - скажем, с Северного Кавказа. Некоторые ведут себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели. Поэтому это тоже вызывает раздражение. Но это не значит, что мы должны запретить переезжать. Экономика требует притока мигрантов. И отсутствие людей на рынке труда уже сейчас - фактор сдерживания экономического роста. Просто нужно ко всем процессам с умом подходить", - резюмировал он.

О смене власти

Журналистов весьма интересовали вопросы трансфера политической власти. В 2024 году срок полномочий Владимира Путина на посту главы государства истекает, в связи с чем возникает некая неопределённость. Сам Путин не стал долго останавливаться на теме трансфера, предпочитая сфокусироваться на оперативной работе.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - сказал российский лидер.

По мнению президента, многих смущает оговорка про два срока подряд. Поэтому не исключено, что это положение уберут из текста Конституции.

Президент также рассказал и о главных событиях в своей карьере, включая трагедии. Самыми тяжелыми для Владимира Путина стали теракты в Беслане и на Дубровке. Эти потрясения он никогда не забудет.

Что касается позитивных моментов, глава государства указывает на борьбу с бедностью. Да, ее не удалось победить, но с 2000 года ситуация явно изменилась в положительную сторону.

"У нас другая экономика совсем. А помните, когда фуражки с офицеров сбивали? А сейчас мы гордимся уровнем наших военных. Мы самые высокотехнологичные", - подчеркнул он.

О наследии СССР и фальсификации истории

В рамках большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин затронул тему советского наследия. Он не согласился с тем, что сейчас страна существует исключительно за счёт былых заслуг. Так, около 75% производственных мощностей России были сформированы уже после 2000 года, и населению есть чем гордиться.

Средний возраст продукции - 12 лет. Построены три новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс. Было 39 тысяч километров дорог, стало 80 тысяч. В сельском хозяйстве СССР был покупателем зерна, а сейчас Россия поставщик пшеницы на мировой рынок, по продажам она обошла США и Канаду. Все порты СССР перевозили в год 600 миллионов тонн грузов, в России сейчас больше миллиарда тонн.

"Так можно говорить по каждой отрасли", - пояснил Путин, отдельно подчеркнув, что у России самая зеленая в мире структура экономики.

Глава РФ также отверг концепцию однополярного мира, заодно оценив современные роли России и Китая.

"После Второй мировой доля США в мировом ВВП составляла 50%, а сейчас Китай оставил Соединённые Штаты позади. Полярность мира - это производная от экономических отношений. Раньше эта доля формировалась за счёт США, сегодня за счёт Китая. Поэтому мир не может быть однополярным, и роль России и Китая в этом велика", - заявил Владимир Путин.

Президент России сказал, что главное в российско-китайских отношениях - "беспрецедентный уровень доверия". Страны сотрудничают в высокотехнологичных областях, что являтся важным пунктом для мироустройства.

"После краха СССР возникла иллюзия, будто однополярный мир возможен, но это ошибка", - резюмировал Путин.

Президент России последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе. На пресс-конференции он сообщил о том, что готовится посвятить данной проблеме целую статью. Уже 20 декабря на встрече глав СНГ Путин намерен обнародовать часть архивных документов, которые в невыгодном свете выставят ряд стран Запада.

"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.

Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что отказ от их участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах, значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.

"Это их право, но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой", - прямо сказал президент.

О странах Запада и Украине

Президент России Владимир Путин отдельно остановился на теме взаимоотношений с главой Украины Владимиром Зеленским. Последний уже высказался о переговорах с Путиным ещё на саммите в "нормандском формате", но российский лидер не готов переходить на личности.

"Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов никогда характеристики не даю. Давайте мы будем давать характеристики историческим личностям. А по действующим людям как-то язык не поворачивается", - обозначил свою позицию глава государства.

Что касается урегулирования конфликта в Донбассе, Путин вновь заявил о требовании Москвы придерживаться положений Минских соглашений, иначе процесс в регионе зайдет в тупик. Если же говорить о диалоге по транзиту газа через Украину, то стороны в итоге урегулируют ситуацию, поскольку никто не готов провоцировать энергетический кризис.

Но Путина удивляют действия США, которые под предлогом "сохранения транзита через Украину" вводят новые антироссийские санкции. Если бы Вашингтон действительно бы хотел помочь Киеву, стоило предоставить деньги.

"Мы вообще-то и сами хотим его сохранить, если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали", - подчеркнул он, добавив, что российская сторона введет зеркальные ограничения.

Важной темой стали выборы в Великобритании, на которых одержал победу премьер-министр и лидер Консервативной партии Борис Джонсон. Журналистов британских изданий интересовало то, как Путин относится к словам лидера Соединенного Королевства, сравнившего главу РФ с персонажем Добби из серии книг о Гарри Поттере, и лично к премьер-министру.

"Что касается высказываний различных политических деятелей в различных странах о России, обо мне как о главе российского государства, то, знаете, я давно привык к этому относиться соответствующим образом. Что это за отношение? Я знаю, в чём заключаются интересы моей страны. И чего бы, и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счётом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия", - спокойно ответил Путин.

Российские власти слышат все высказывания в свой адрес и учитывают сказанное в работе.

"Одно дело, когда человек говорит, стремясь к власти. И другое дело, когда он говорит, будучи облечённым этой властью. На его плечах лежит ответственность за свою страну. Я думаю, в том числе, с учётом и Brexit, о котором вы упомянули, Великобритания заинтересована в развитии экономических связей с нами. Об этом говорят и предприниматели", - сказал Путин.

О следователях и WADA

Естественно, на большой пресс-конференции прозвучал вопрос о решении WADA о санкциях против России за нарушения антидопинговых правил. Президент уверен, что отстранение российских спортсменов - это нечестный шаг по устранению конкурентов, которых наказывают второй раз за один и тот же эпизод. Подавляющее большинство российских атлетов чисты.

Особо эмоционально Путин высказался о российских фигуристках.

"Они единственные в мире прыгают четверные прыжки, остальные не могут... Маленькие девочки-то в чём виноваты?" - возмутился он.

Как и прогнозировалось, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин оценил известное дело журналиста Ивана Голунова. Как считает следствие, представителю СМИ подкинули наркотики, после чего попытались возбудить уголовное дело. В итоге мужчину освободили, а причастных к инциденту правоохранителей наказали.

Однако расследование всё ещё продолжается. Оценивая ситуацию, Путин вспомнил о начале своей работы в органах госбезопасности.

"Когда я только пришёл, там ещё были ветераны службы. И некоторые из них разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Что это за старичок? Он работал в 36-37-м годах, и что он делал... Тогда как раз были чистки в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, а против него возбуждали уголовное дело. Вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. И вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение эти приговоры. И что касается чисток, мы это уже проходили в не такой уж далёкой истории, как может показаться. И лучше никаких чисток нам не проводить. То, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, это очевидно", - сказал глава государства.

Путин добавил, что тезис "своих не сдаём" в данном случае некорректен, потому что службы собственной безопасности работают эффективно. Расследование дела Голунова засекречено, но не остановлено.

"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены и против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведёт Следственный комитет, а не МВД", - уточнил он.