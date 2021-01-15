Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

Путин на Совбезе подвёл итоги переговоров по Карабаху. Но это оказался не основной вопрос

15 января 2021, 20:40  •  28 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза результаты прошедших в начале недели переговоров с Алиевым и Пашиняном. При этом, обмолвился глава государства, на заседании также обсуждается и иной вопрос повестки дня.
Президент России Владимир Путин провёл видеосовещание с членами Совбеза РФ. В начале заседания глава государства напомнил о состоявшихся на этой неделе переговорах по Нагорному Карабаху.
Как сообщили в Кремле, в ходе заседания Путин рассказал постоянным членам Совбеза РФ про итоги обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Однако, как уточнил президент, на сегодняшнем заседании будут обсуждаться и иные аспекты политической повестки дня.
"По плану нашей сегодняшней работы Сергей Викторович нам будет докладывать… по основному вопросу", - сказал глава государства, не вдаваясь в детали.
Отметим, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.
Напомним, что встреча с участием Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху состоялась в Москве в начале недели. По итогам обсуждения Путин сообщил лидеру Турции Реджепу Эрдогану об основных итогах трёхсторонних переговоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения проблем
15 января 2021, 13:20
"Обобрать и обворовать" Крым: "Компромисс" Кравчука депутат разбил двумя фактами о полуострове
15 января 2021, 00:30
Появились слухи об отставке Набиуллиной
15 января 2021, 15:10
"Алёша, забудьте российские аэропорты": Жириновский раскрыл Навальному его будущее
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве п...
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
10 января 2021, 16:55
Украинцы переругались из-за Бандеры: Больше всех досталось послу Польши за его мнение
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.