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Путин на Совбезе подвёл итоги переговоров по Карабаху. Но это оказался не основной вопрос
15 января 2021, 20:40 • 28 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза результаты прошедших в начале недели переговоров с Алиевым и Пашиняном. При этом, обмолвился глава государства, на заседании также обсуждается и иной вопрос повестки дня.
Президент России Владимир Путин провёл видеосовещание с членами Совбеза РФ. В начале заседания глава государства напомнил о состоявшихся на этой неделе переговорах по Нагорному Карабаху.
Как сообщили в Кремле, в ходе заседания Путин рассказал постоянным членам Совбеза РФ про итоги обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Однако, как уточнил президент, на сегодняшнем заседании будут обсуждаться и иные аспекты политической повестки дня.
"По плану нашей сегодняшней работы Сергей Викторович нам будет докладывать… по основному вопросу", - сказал глава государства, не вдаваясь в детали.
Отметим, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.
Напомним, что встреча с участием Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху состоялась в Москве в начале недели. По итогам обсуждения Путин сообщил лидеру Турции Реджепу Эрдогану об основных итогах трёхсторонних переговоров.
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