Путин на Совбезе подвёл итоги переговоров по Карабаху. Но это оказался не основной вопрос

Президент России Владимир Путин провёл видеосовещание с членами Совбеза РФ. В начале заседания глава государства напомнил о состоявшихся на этой неделе переговорах по Нагорному Карабаху.

Как сообщили в Кремле, в ходе заседания Путин рассказал постоянным членам Совбеза РФ про итоги обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Однако, как уточнил президент, на сегодняшнем заседании будут обсуждаться и иные аспекты политической повестки дня.

"По плану нашей сегодняшней работы Сергей Викторович нам будет докладывать… по основному вопросу", - сказал глава государства, не вдаваясь в детали.

Отметим, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Напомним, что встреча с участием Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху состоялась в Москве в начале недели. По итогам обсуждения Путин сообщил лидеру Турции Реджепу Эрдогану об основных итогах трёхсторонних переговоров.