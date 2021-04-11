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Путин на следующей неделе проведет заседание президиума Госсовета

11 апреля 2021, 19:55  •  32 • Политика
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых социальных вопросов. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, на будущей неделе пройдет встреча попечительского совета Русского географического общества.
Как отмечается, рабочая неделя главы государства начнется с посещения им Энгельса и места приземления первого космонавта Юрия Гагарина.
Как отмечал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, 12 апреля президент планирует провести отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической отрасли в России. Также, говоря о планах Путина на 12 апреля, Песков подчеркнул, что «день будет посвящен, конечно же, космосу».
60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил полет на орбиту на борту корабля «Восток-1». Совершив один оборот вокруг Земли, корабль совершил посадку в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс. Гагарин стал первым человеком, который побывал в космосе.
В этом году 12 апреля в Саратовской области планируют открыть Парк покорителей космоса, который расположен на месте приземления советского космонавта на Землю.
Ранее, 6 апреля, председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем. При этом, согласно предложению, в России не увеличится число рабочих дней, так как на 12 апреля будет перенесен один день из новогодних праздников.

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