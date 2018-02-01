Путин на «Ростсельмаше»: Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером

Владимира Путина в Ростове-на-Дону ждала такая насыщенная программа, что даже было не очень понятно — как он вообще все это успеет. Впрочем, выполнять намеченное он начал, еще даже не приземлившись на донской земле. Новый аэропорт «Платов», построенный с нуля в чистом поле, президент посмотрел сначала с воздуха, а затем, приземлившись, уже и на земле.

Заодно Путину показали и проекты аэропортов Саратова, Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя, саратовский аэропорт планируется сдать в 2019 году, а два других - в 2021.

- Ну вот, все сделано вовремя, качественно, - похвалил президент «Платова».

По пути из аэропорта на «Ростсельмаш» Путин с вертолета осмотрел спортивный кластер, построенный к чемпионату мира по футболу, а уже на заводе глава государства в режиме телемоста дал пуск четвертому энергоблоку Ростовской АЭС.

- Это одна из крупнейших электростанций Юга России, ее развитие дает задел развитию всего региона. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе, - сказал Путин.

В цехах завода ему показали все, чем «Ростсельмаш» собирается покорять мир. Причем это вовсе не была фигура речи. Новый комбайн «Торум 785» только-только пошел в серию, но уже получил массу заказов. Например, первые восемь экземпляров, которые будут собраны в Ростове-на-Дону в феврале, уедут работать в Канаду.

Президент сел за руль «виртуального комбайна» - обучающего симулятора работы на этой технике, и пару минут «жал» виртуальную пшеницу, что ему явно понравилось.

- Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером, - пошутил он, вставая из-за штурвала, и отправился проводить президиум Госсовета по развитию промышленного потенциала регионов.