Путин на "броневике", а Зеленский - на"пыжике": Американцы не поняли, кто же победил в Париже

Некоторые западные газеты признали, что встреча Зеленского и Путина прошла вничью, но не забыли упрекнуть российского лидера в опоздании на пару минут, а Зеленского - пожалеть за слишком скромную машину и отсутствие поддержки США на встрече. Так, авторы "Нью-Йорк таймс" назвали Путина "мастером мировой интриги", а его украинского коллегу - "неопытным юмористом". Они также напомнили, что президенту России нельзя "никогда и ни в чём доверять", а Зеленскому "раскрыли глаза" на "ненависть" Путина к Украине.

Не менее авторитетная газета "Вашингтон пост" вообще считает, что встреча окончилась не ничьей, а "придала Кремлю наглости", поскольку "острейшие вопросы" так и не были решены, зато были достигнуты договорённости по обмену пленными.



Свои слова издание подтверждает событиями, происходящими сейчас в Киеве: по информации журналистов, в центре украинской столицы собрались тысячи жителей, недовольных итогами саммита. "Позор!" - вот самое мягкое выражение, которым энергичные активисты встретили сообщения из Парижа.

А вот "Ньюсуик" пишет, ссылаясь на Зеленского, что перемирие с Россией может быть заключено Украиной ещё до конца года. Президенты договорились о разминировании восточных территорий и прекращении боевых действий.

В то же время агентство "Блумберг" уверено, что Путин и Зеленский "вдохнули новую жизнь в усилия по прекращению кровопролития на востоке Украины", кроме того, именно благодаря парижской встрече обнаружены важные камни преткновения.