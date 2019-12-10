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Путин на "броневике", а Зеленский - на"пыжике": Американцы не поняли, кто же победил в Париже

10 декабря 2019, 21:54  •  84 • Политика
Американские СМИ разделились во мнениях относительно результатов встречи Путина и Зеленского в рамках нормандского саммита в Париже. Часть журналистов признала встречу удачной, а часть заявила о её полном провале. При этом ни один не забыл уточнить, что в Елисейский дворец российский лидер приехал на бронированном лимузине, а его украинский коллега - на скромном "Пежо".
Некоторые западные газеты признали, что встреча Зеленского и Путина прошла вничью, но не забыли упрекнуть российского лидера в опоздании на пару минут, а Зеленского - пожалеть за слишком скромную машину и отсутствие поддержки США на встрече. Так, авторы "Нью-Йорк таймс" назвали Путина "мастером мировой интриги", а его украинского коллегу - "неопытным юмористом". Они также напомнили, что президенту России нельзя "никогда и ни в чём доверять", а Зеленскому "раскрыли глаза" на "ненависть" Путина к Украине.
Не менее авторитетная газета "Вашингтон пост" вообще считает, что встреча окончилась не ничьей, а "придала Кремлю наглости", поскольку "острейшие вопросы" так и не были решены, зато были достигнуты договорённости по обмену пленными.

Свои слова издание подтверждает событиями, происходящими сейчас в Киеве: по информации журналистов, в центре украинской столицы собрались тысячи жителей, недовольных итогами саммита. "Позор!" - вот самое мягкое выражение, которым энергичные активисты встретили сообщения из Парижа.
А вот "Ньюсуик" пишет, ссылаясь на Зеленского, что перемирие с Россией может быть заключено Украиной ещё до конца года. Президенты договорились о разминировании восточных территорий и прекращении боевых действий.
В то же время агентство "Блумберг" уверено, что Путин и Зеленский "вдохнули новую жизнь в усилия по прекращению кровопролития на востоке Украины", кроме того, именно благодаря парижской встрече обнаружены важные камни преткновения.

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