Путин на полях саммита БРИКС проведет три отдельные встречи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. График двусторонних встреч, которые президент Владимир Путин проведет в Бразилии на саммите БРИКС, еще верстается, пока в нем запланировано три отдельные встречи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельно там три встречи сейчас запланировано, но дорабатывается", - сказал представитель Кремля, добавив, что в Бразилиа Путин "со всеми участниками так или иначе встретится".

Ранее пресс-секретарь президента сообщил ТАСС, что Путин может провести отдельную встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на полях саммита БРИКС.

Путин планирует совершить трехдневную поездку в Бразилию, где 13-14 ноября состоится саммит БРИКС. Сам российский лидер выражал надежду, что ему удастся встретиться в Бразилии с председателем КНР Си Цзиньпином. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что лидеры РФ и КНР могут на этой встрече "обменяться мнениями по всему спектру отношений".