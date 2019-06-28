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Путин на переговорах с Трампом разъяснил позицию России по теме украинских моряков
28 июня 2019, 18:39 • 122 • Политика
ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков и президент России дал по этому вопросу необходимые разъяснения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.
По словам представителя Кремля, Москва констатирует "конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне".
"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ. Он также добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.
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