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Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое

27 августа 2020, 22:50  •  192 • Политика
Президент России Владимир Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму, чем вызвал традиционное негодование Киева. Украинский МИД направил ноту протеста российской стороне из-за визита главы государства на полуостров.
В украинском МИД выразили негодование из-за визита президента России в Крым. Владимир Путин в четверг, 27 августа, открыл автомобильное движение на построенных участках трассы "Таврида". Президент лично проехался по новой дороге и указал строителям на единственный недостаток трассы.
Впрочем, в Киеве не преминули вновь заявить о своих притязаниях на российский Крым.
В ноте протеста, выданной российской стороне, украинцы указывают, что они решительно против несогласованного визита Путина.
МИД Незалежной рассматривает это "как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
В Киеве, напомним, до сих пор считают Крым своей территорией, отказываясь признавать очевидное.
Полуостров воссоединился с Россией по итогам мартовского референдума 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовало 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

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