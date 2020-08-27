Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое

В украинском МИД выразили негодование из-за визита президента России в Крым. Владимир Путин в четверг, 27 августа, открыл автомобильное движение на построенных участках трассы "Таврида". Президент лично проехался по новой дороге и указал строителям на единственный недостаток трассы.

Впрочем, в Киеве не преминули вновь заявить о своих притязаниях на российский Крым.

В ноте протеста, выданной российской стороне, украинцы указывают, что они решительно против несогласованного визита Путина.

МИД Незалежной рассматривает это "как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

В Киеве, напомним, до сих пор считают Крым своей территорией, отказываясь признавать очевидное.

Полуостров воссоединился с Россией по итогам мартовского референдума 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовало 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.