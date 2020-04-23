Путин на лету изменил решение по нашкодившим банкирам: Перевёл совещание в открытый режим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что планов проводить открытое совещание Владимира Путина с банкирами нет, но напомнил, что на прошлой неделе подобные вопросы решались буквально за час до мероприятия.

"Поэтому я вам не скажу сейчас, что будет по состоянию на три часа дня, на шесть часов. Всё может поменяться. Оперативно принимаются все решения", - пояснил Песков.

В результате Путин поменял решение буквально на лету - совещание с банкирами проводится в открытом режиме.

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