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Путин на лету изменил решение по нашкодившим банкирам: Перевёл совещание в открытый режим
23 апреля 2020, 21:10 • 236 • Политика
Президент России Владимир Путин на лету изменил решение по нашкодившим банкирам. Так, если ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что совещание главы государства с представителями финансовых организаций пройдёт в закрытом режиме, то потом выяснилось, что мероприятие проводят в открытом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что планов проводить открытое совещание Владимира Путина с банкирами нет, но напомнил, что на прошлой неделе подобные вопросы решались буквально за час до мероприятия.
"Поэтому я вам не скажу сейчас, что будет по состоянию на три часа дня, на шесть часов. Всё может поменяться. Оперативно принимаются все решения", - пояснил Песков.
В результате Путин поменял решение буквально на лету - совещание с банкирами проводится в открытом режиме.
Скриншот сообщения в Telegram-канале "Вы слушали Маяк"
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