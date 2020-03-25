Путин на фото ненастоящий? Гозман предположил, что визит президента в Коммунарку был постановочным

Гозман на своей странице в Twitter спросил у подписчиков, настоящая или постановочная фотография Владимира Путина в защитном костюме. Он также засомневался и по поводу больницы: или это настоящий медцентр в Коммунарке, или специально построенный для визита президента макет. Политик также выразил сожаление, что настолько не доверяет власти.

"Что-то Гозман совсем плохой стал. Коля, срочно звони санитарам!" - отреагировал на твит пользователь с ником Во///дь.

Скриншот: Twitter/@indeec1937

Другие пользователи Twitter также предположили, что Леонид Гозман "слегка не в своём уме" и что "санитары не помогут".

"Его уже не вылечить", - написала Olga Eichwald.