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Путин на фото ненастоящий? Гозман предположил, что визит президента в Коммунарку был постановочным
25 марта 2020, 17:35 • 135 • Политика
Глава движения "Союз правых сил" Леонид Гозман усомнился в том, что президент России Владимир Путин действительно побывал в больнице, расположенной в Коммунарке. Он предположил, что глава государства в защитном костюме ходил по специально построенному макету.
Гозман на своей странице в Twitter спросил у подписчиков, настоящая или постановочная фотография Владимира Путина в защитном костюме. Он также засомневался и по поводу больницы: или это настоящий медцентр в Коммунарке, или специально построенный для визита президента макет. Политик также выразил сожаление, что настолько не доверяет власти.
"Что-то Гозман совсем плохой стал. Коля, срочно звони санитарам!" - отреагировал на твит пользователь с ником Во///дь.
Скриншот: Twitter/@indeec1937
Другие пользователи Twitter также предположили, что Леонид Гозман "слегка не в своём уме" и что "санитары не помогут".
"Его уже не вылечить", - написала Olga Eichwald.
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