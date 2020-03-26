Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко

Автор:

Гришин Александр

С утра среды прошли сообщения о том, что Путин вскоре выступит с обращением к стране по ситуации с коронавирусом. Особый вес сообщениям придавало то, что об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И страна буквально затаила дыхание. В воздухе запахло жёстким повсеместным карантином, привязкой каждого в пределах стен собственного или арендуемого жилья и "Большим братом", который за всем этим должен будет следить. "Началось!" – подумали многие. Кто со вздохом облегчения, а кто со страхом и трепетом.

Выступления ждали несколько часов. Президент вышел в эфиры телеканалов около 16:30. И снова, в очередной, который уже раз всех удивил. Потому что говорил совсем не о том, чего от него ожидали. А, как оказалось, о гораздо более важном и насущном. И для страны, и для народа.

О чём сказал Путин? Какие решения принял глава государства и потребовал их исполнения от органов власти?

Первое по хронологии, но не по важности – это перенос голосования по поправкам в Конституцию. Как объяснил глава государства, все решения, которые он принимал в связи с нынешней ситуацией, преследуют одну цель – максимальное сбережение народа, минимизацию последствий эпидемии коронавируса для населения. И решение по переносу голосования преследует именно эти цели. Чтобы избежать всплеска заболевания по этой причине. Дата будет назначена позже.

А дальше всё пошло просто по пунктам

– Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за ситуации с коронавирусом. "Каникулы" начнутся с 28 марта и продлятся по крайней мере до 5 апреля. При этом, что очень важно, с сохранением заработной платы сотрудников, вне зависимости от формы собственности компаний, в которых они трудятся. "Каникул" не будет только у аптек, служб медицинской и социальной помощи, правоохранительных структур, продовольственных магазинов и т.д.

– Все социальные пособия, которые полагаются гражданам от государства, в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически, – заявил Путин.

– Выплаты к 75-летию Победы будут осуществлены до майских праздников, – поручил Путин. 75 тысяч рублей каждому ветерану ВОВ и 50 тысяч каждому труженику тыла во время ВОВ. Все деньги должны быть вручены в течение апреля.

– Пособие по безработице будет поднято с 8 тыс. до размера МРОТ – 12 тысяч рублей.

Накануне обращения президент посетил больницу, где содержатся больные коронавирусом. Фото: Kremlin.ru

Накануне обращения президент посетил больницу, где содержатся больные коронавирусом. Фото: Kremlin.ru

– Правительству поручено ускорить принятие решений по выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет, чтобы выплаты начались не с июля, а на месяц раньше. Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребёнка до трёх лет.

– Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

– В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов.

– Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС.

– Правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

– Ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства в России должна стать посильной и необременительной.

– Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%. При этом, как сказал Путин, те страны, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, в случае, если не пойдут навстречу, будут исключены из маршрутов движения капиталов из России.

– Проценты на банковские вклады свыше миллиона рублей облагаются налогом по ставке 13%.

– Снизить ставки страховых взносов с 30% до 15% для предприятий, где выплачивают зарплаты больше МРОТ, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес. Для тех же, кто пытается здесь мухлевать или платит меньшие зарплаты, сумма страховых взносов останется прежней.

Олигархи допросились

– И так понятно, что Путин скажет. "Несмотря на настойчивые просьбы трудящихся, желающих в едином порыве проголосовать за поправки к нашей конституции, я вынужден отложить голосование на неопределённую дату, ради нашей общей безопасности. В эту трудную годину давайте сплотимся", – попытался иронизировать у себя в аккаунте "Твиттера" Алексей Навальный. И в очередной раз обделался. Никто из лагеря либеральных экспертов не отважился в этот раз давать определённые прогнозы, а кто пытался это сделать, попал пальцем в небо.

Что бросается в глаза прежде всего в этом обращении президента? Совершенно чёткая социальная составляющая. Государство не кнут берёт в руки для общения с народом, а старается подкинуть каких-то "пряников" из тех, которыми располагает. Прежде всего, по отношению к тем, кто живёт, не шикуя, сводит концы с концами с той или иной степенью успешности.

Что касается пособий по безработице, у нас пособия по безработице платятся из бюджета и не входят в систему социального страхования, как это было раньше. Если пособия будут увеличены до уровня 12 тыс., то полагаю, что это правильная мера. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы мера стимулировала отказ людей от работы. Как меру соцподдержки поддерживаю, но необходимо всё-таки исходить при принятии решения из всех тех обстоятельств, которые сегодня есть,

– уже прокомментировал RT решения президента глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Удивительно, что можно всерьёз предполагать, что поднятие суммы пособия по безработице до МРОТ может "стимулировать отказ от работы" в нашей стране. Но это уж оставим на совести депутата. Позитивно Нилов оценил и начисление больничных, исходя из МРОТ, подчеркнув, что он поддерживает данную инициативу.

Эти выплаты идут из другого бюджета. Это идёт из Фонда социального страхования. В некоторых случаях платит работодатель, при этом он избавляется от необходимости выплатить часть взносов. Но многие регионы уже перешли на прямое взаимоотношение Фонда социального страхования и работника, и работник получает соответствующую сумму. В последнее время мы наблюдаем уровень снижения в вопросах обращения за получением компенсации по больничному.

Впрочем, для определённой категории есть и "кнут". Безусловно, отдельного пункта заслуживает уход от всякого рода "оптимизаторских" схем, по которым дивиденды, выводимые на зарубежные счета в офшоры, облагались 2% налога на доходы. Увеличение этой ставки в 7,5 раза, до 15% – это очень больно для отечественных миллиардеров и мультимиллионеров. Но это вполне заслуженно. Если в Китае местные супербогачи начали помогать в борьбе с коронавирусом ещё до того как первые решения приняло государство, то их российские коллеги, за малым исключением (даже за супермалым. – Прим. авт.) не проявили никакой сознательности. Как будто жили и живут в параллельной Галактике. И допросились, похоже. При этом, как уже указывалось, действие соглашений с рядом зарубежных государств об избежании двойного налогообложения в случае, если они не пойдут навстречу решениям России, будет незамедлительно прекращено.

Осталось только ввести прогрессивный НДФЛ, чего с большими надеждами ждёт большинство населения, чтобы констатировать разворот государства влево, в сторону народа. Впрочем, и всего, что сказал Путин, достаточно для начала. Вполне достаточно. Тем более, он сказал, что в случае необходимости этот разговор будет продолжен.

P.S. И уж совсем доверительной на этом фоне выглядит просьба президента к населению выполнять все рекомендации врачей и специалистов, беречь себя. Без всяких жёстких карантинов и прочих мер полицейского режима, что уже действует в режиме ЧС в целом ряде стран, в том числе и у наших соседей. Осталось оправдать доверие. Тем более, что это в наших интересах.