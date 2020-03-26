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Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко
26 марта 2020, 10:35 • 72 • Политика
Обращение президента в связи с пандемией коронавируса существенно меняет политико-экономический ландшафт России. Путин снова удивил всех. Что наиболее важно в его словах.
Автор:
Гришин Александр
С утра среды прошли сообщения о том, что Путин вскоре выступит с обращением к стране по ситуации с коронавирусом. Особый вес сообщениям придавало то, что об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И страна буквально затаила дыхание. В воздухе запахло жёстким повсеместным карантином, привязкой каждого в пределах стен собственного или арендуемого жилья и "Большим братом", который за всем этим должен будет следить. "Началось!" – подумали многие. Кто со вздохом облегчения, а кто со страхом и трепетом.
Выступления ждали несколько часов. Президент вышел в эфиры телеканалов около 16:30. И снова, в очередной, который уже раз всех удивил. Потому что говорил совсем не о том, чего от него ожидали. А, как оказалось, о гораздо более важном и насущном. И для страны, и для народа.
О чём сказал Путин? Какие решения принял глава государства и потребовал их исполнения от органов власти?
Первое по хронологии, но не по важности – это перенос голосования по поправкам в Конституцию. Как объяснил глава государства, все решения, которые он принимал в связи с нынешней ситуацией, преследуют одну цель – максимальное сбережение народа, минимизацию последствий эпидемии коронавируса для населения. И решение по переносу голосования преследует именно эти цели. Чтобы избежать всплеска заболевания по этой причине. Дата будет назначена позже.
А дальше всё пошло просто по пунктам
– Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за ситуации с коронавирусом. "Каникулы" начнутся с 28 марта и продлятся по крайней мере до 5 апреля. При этом, что очень важно, с сохранением заработной платы сотрудников, вне зависимости от формы собственности компаний, в которых они трудятся. "Каникул" не будет только у аптек, служб медицинской и социальной помощи, правоохранительных структур, продовольственных магазинов и т.д.
– Все социальные пособия, которые полагаются гражданам от государства, в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически, – заявил Путин.
– Выплаты к 75-летию Победы будут осуществлены до майских праздников, – поручил Путин. 75 тысяч рублей каждому ветерану ВОВ и 50 тысяч каждому труженику тыла во время ВОВ. Все деньги должны быть вручены в течение апреля.
– Пособие по безработице будет поднято с 8 тыс. до размера МРОТ – 12 тысяч рублей.
Накануне обращения президент посетил больницу, где содержатся больные коронавирусом. Фото: Kremlin.ru
– Правительству поручено ускорить принятие решений по выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет, чтобы выплаты начались не с июля, а на месяц раньше. Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребёнка до трёх лет.
– Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.
– В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов.
– Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС.
– Правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.
– Ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства в России должна стать посильной и необременительной.
– Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%. При этом, как сказал Путин, те страны, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, в случае, если не пойдут навстречу, будут исключены из маршрутов движения капиталов из России.
– Проценты на банковские вклады свыше миллиона рублей облагаются налогом по ставке 13%.
– Снизить ставки страховых взносов с 30% до 15% для предприятий, где выплачивают зарплаты больше МРОТ, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес. Для тех же, кто пытается здесь мухлевать или платит меньшие зарплаты, сумма страховых взносов останется прежней.
Олигархи допросились
– И так понятно, что Путин скажет. "Несмотря на настойчивые просьбы трудящихся, желающих в едином порыве проголосовать за поправки к нашей конституции, я вынужден отложить голосование на неопределённую дату, ради нашей общей безопасности. В эту трудную годину давайте сплотимся", – попытался иронизировать у себя в аккаунте "Твиттера" Алексей Навальный. И в очередной раз обделался. Никто из лагеря либеральных экспертов не отважился в этот раз давать определённые прогнозы, а кто пытался это сделать, попал пальцем в небо.
Что бросается в глаза прежде всего в этом обращении президента? Совершенно чёткая социальная составляющая. Государство не кнут берёт в руки для общения с народом, а старается подкинуть каких-то "пряников" из тех, которыми располагает. Прежде всего, по отношению к тем, кто живёт, не шикуя, сводит концы с концами с той или иной степенью успешности.
– уже прокомментировал RT решения президента глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Удивительно, что можно всерьёз предполагать, что поднятие суммы пособия по безработице до МРОТ может "стимулировать отказ от работы" в нашей стране. Но это уж оставим на совести депутата. Позитивно Нилов оценил и начисление больничных, исходя из МРОТ, подчеркнув, что он поддерживает данную инициативу.
Впрочем, для определённой категории есть и "кнут". Безусловно, отдельного пункта заслуживает уход от всякого рода "оптимизаторских" схем, по которым дивиденды, выводимые на зарубежные счета в офшоры, облагались 2% налога на доходы. Увеличение этой ставки в 7,5 раза, до 15% – это очень больно для отечественных миллиардеров и мультимиллионеров. Но это вполне заслуженно. Если в Китае местные супербогачи начали помогать в борьбе с коронавирусом ещё до того как первые решения приняло государство, то их российские коллеги, за малым исключением (даже за супермалым. – Прим. авт.) не проявили никакой сознательности. Как будто жили и живут в параллельной Галактике. И допросились, похоже. При этом, как уже указывалось, действие соглашений с рядом зарубежных государств об избежании двойного налогообложения в случае, если они не пойдут навстречу решениям России, будет незамедлительно прекращено.
Осталось только ввести прогрессивный НДФЛ, чего с большими надеждами ждёт большинство населения, чтобы констатировать разворот государства влево, в сторону народа. Впрочем, и всего, что сказал Путин, достаточно для начала. Вполне достаточно. Тем более, он сказал, что в случае необходимости этот разговор будет продолжен.
P.S. И уж совсем доверительной на этом фоне выглядит просьба президента к населению выполнять все рекомендации врачей и специалистов, беречь себя. Без всяких жёстких карантинов и прочих мер полицейского режима, что уже действует в режиме ЧС в целом ряде стран, в том числе и у наших соседей. Осталось оправдать доверие. Тем более, что это в наших интересах.
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