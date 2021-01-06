Путин мягко посоветовал Собянину: "Не прибедняйтесь"

В ходе сегодняшнего заседания по социальным вопросам с участием президента РФ Владимира Путина, в частности, выступал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Он обмолвился о том, что московские власти рассчитывают на бюджетные заимствования в этом году, подчеркнув, что они готовы их обеспечить.

Глава государства, однако, постарался мягко разубедить мэра столицы в необходимости данного шага. Он признался, что очень рассчитывает на такую же эффективную работу администрации города в новом году, как и раньше.

И ничего заимствовать вам не придётся, - подчеркнул российский лидер.

Он пояснил, что московский бюджет довольно сильный и даже профицитный. В связи с этим Путин выразил уверенность, что у столицы в этом отношении точно всё в порядке: "Так что вы не прибедняйтесь".