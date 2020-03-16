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Путин может заглядывать в будущее? Витязева и Шафран оценили перестановки в правительстве
16 марта 2020, 23:35 • 78 • Политика
Журналистки Анна Шафран и Юлия Витязева оценили перестановки в правительстве. По их мнению, новый - бодрый и свежий - кабмин во главе с премьером Михаилом Мишустиным работает без выходных и изменения в стране уже заметны. По словам Витязевой, когда понимаешь, насколько вовремя произошли перестановки, задумываешься: может, президент Владимир Путин может заглядывать в будущее?
Так, в "Телеграме" журналистки отметили, что обновление власти пошло на пользу стране.
"Когда начинаешься задумываться о том, насколько вовремя произошли кадровые перестановки в правительстве..." предполагаешь "...наличие у Путина волшебного шара, с помощью которого он может заглядывать в будущее", написала Витязева, комментируя пост Шафран.
Последняя же похвалила новое правительство, указав, что кабмин во главе с Мишустиным работает без выходных, поддерживает бизнес в нынешних непростых условиях мирового кризиса и распространения коронавируса.
Она напомнила, что было решено отсрочить налоги и уплату льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что премьер действительно разбирается в экономике.
"Вообще, сложно не заметить, что исполнительная власть начала мыслить радикально иначе, чем раньше. Не что бы ещё урвать с людей, а как бы помочь людям. По сути, идёт фундаментальное переустройство самих принципов взаимодействия государственной машины с людьми", - подчеркнула Шафран.
Журналистка также выразила уверенность, что России повезло в том, что во главе правительства оказался способный мыслить и действовать государственный деятель, а не "бухгалтер небольшого ООО".
Шафран отметила, что Мишустин уже всё себе и другим доказал, заработал денег, пока был бизнесменом, а теперь готов трудиться на благо государства и выполнять указы президента без отговорок "денег нет".
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