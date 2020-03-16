Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Политика

Путин может заглядывать в будущее? Витязева и Шафран оценили перестановки в правительстве

16 марта 2020, 23:35  •  78 • Политика
Журналистки Анна Шафран и Юлия Витязева оценили перестановки в правительстве. По их мнению, новый - бодрый и свежий - кабмин во главе с премьером Михаилом Мишустиным работает без выходных и изменения в стране уже заметны. По словам Витязевой, когда понимаешь, насколько вовремя произошли перестановки, задумываешься: может, президент Владимир Путин может заглядывать в будущее?
Так, в "Телеграме" журналистки отметили, что обновление власти пошло на пользу стране.
"Когда начинаешься задумываться о том, насколько вовремя произошли кадровые перестановки в правительстве..." предполагаешь "...наличие у Путина волшебного шара, с помощью которого он может заглядывать в будущее", написала Витязева, комментируя пост Шафран.
Последняя же похвалила новое правительство, указав, что кабмин во главе с Мишустиным работает без выходных, поддерживает бизнес в нынешних непростых условиях мирового кризиса и распространения коронавируса.
Она напомнила, что было решено отсрочить налоги и уплату льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что премьер действительно разбирается в экономике.
"Вообще, сложно не заметить, что исполнительная власть начала мыслить радикально иначе, чем раньше. Не что бы ещё урвать с людей, а как бы помочь людям. По сути, идёт фундаментальное переустройство самих принципов взаимодействия государственной машины с людьми", - подчеркнула Шафран.
Журналистка также выразила уверенность, что России повезло в том, что во главе правительства оказался способный мыслить и действовать государственный деятель, а не "бухгалтер небольшого ООО".
Шафран отметила, что Мишустин уже всё себе и другим доказал, заработал денег, пока был бизнесменом, а теперь готов трудиться на благо государства и выполнять указы президента без отговорок "денег нет".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
16 марта 2020, 02:35
Почему военный вертолёт обстрелял жилой дом в Чите: Минобороны прокомментировало инцидент
16 марта 2020, 12:35
Новая провокация в Чёрном море? Украинские моряки заявили, что их опять "обижают" русские
16 марта 2020, 14:35
"Сайентология вмиг поставит на ноги!": Обессиленный Яценюк госпитализирован в Киеве
16 марта 2020, 17:35
Американский след в деле коронавируса: Китай не отступает от своего заявления
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.