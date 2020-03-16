Путин может заглядывать в будущее? Витязева и Шафран оценили перестановки в правительстве

Так, в "Телеграме" журналистки отметили, что обновление власти пошло на пользу стране.

"Когда начинаешься задумываться о том, насколько вовремя произошли кадровые перестановки в правительстве..." предполагаешь "...наличие у Путина волшебного шара, с помощью которого он может заглядывать в будущее", написала Витязева, комментируя пост Шафран.

Последняя же похвалила новое правительство, указав, что кабмин во главе с Мишустиным работает без выходных, поддерживает бизнес в нынешних непростых условиях мирового кризиса и распространения коронавируса.

Она напомнила, что было решено отсрочить налоги и уплату льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что премьер действительно разбирается в экономике.

"Вообще, сложно не заметить, что исполнительная власть начала мыслить радикально иначе, чем раньше. Не что бы ещё урвать с людей, а как бы помочь людям. По сути, идёт фундаментальное переустройство самих принципов взаимодействия государственной машины с людьми", - подчеркнула Шафран.

Журналистка также выразила уверенность, что России повезло в том, что во главе правительства оказался способный мыслить и действовать государственный деятель, а не "бухгалтер небольшого ООО".

Шафран отметила, что Мишустин уже всё себе и другим доказал, заработал денег, пока был бизнесменом, а теперь готов трудиться на благо государства и выполнять указы президента без отговорок "денег нет".