Путин может выражаться как мужик, так что кровь стынет - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, использует ли президент мат в своей речи. При этом он заверил, что Владимир Путин может, "как любой нормальный мужик", выражать свое отношение так, что "кровь стынет".

Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, использует ли президент РФ Владимир Путин нецензурную лексику в общении с подчиненными. При этом пресс-секретарь Кремля заверил, что глава государства способен выражать свое недовольство так, что у присутствующих "кровь стынет".

Вопрос в интервью "Аргументам и Фактам" возник в связи с тем, что на заседании президентского Совета по культуре при обсуждении допустимости мата в публичной сфере Путин в шутку предложил начать делать это прямо на мероприятии.

"Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", - ответил Песков.

Кстати, сам Путин отвечал на вопрос об употреблении крепких выражений. Говорил, что старается избегать резких высказываний, однако, как и любой человек, иногда не сдерживается.

Интервью опубликовано на сайте "АиФ".