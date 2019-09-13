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Путин может встретиться с Зеленским уже через месяц

13 сентября 2019, 16:54  •  89 • В России

Новый саммит в нормандском формате с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского может состояться уже в октябре. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, уточнив однако, что у России есть несколько жестких условий.

- Освобождение и передача 7 сентября удерживавшихся лиц - очень важная акция, она будет способствовать восстановлению нормальных отношений, - отметил Ушаков. - Сейчас все понимают, что, наверное, стоит провести саммит в нормандском формате, чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования кризиса на Украине. Мы согласны, как предлагал Макрон, провести встречу в Париже.

Одно из условий - окончательное урегулирование вопроса с разведением сил и средств в трех пилотных районах Донбасса.

- Это давно обсуждается советниками лидеров, - пояснил Ушаков. - В преддверии так же важно зафиксировать в рамках контактной группы письменно «формулу Штайнмайера» (механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса). Третье наше важное условие — предварительное согласование итогов саммита, то есть результатов, которые будут представлены общественности и будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса.

Когда эти условия будут согласованы, можно будет говорить о конкретной дате саммита.

- 18 сентября пройдет заседание контактной группы, и на ней могут быть первые обнадеживающее подвижки, можно будет начать работу по дате саммита, - заявил помощник президента. - Если работа пойдет успешно, почему не провести саммит в октябре?

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