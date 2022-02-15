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Путин может "напасть в любой момент", но: Глава Минобороны Украины открестился от военного положения

15 февраля 2022, 01:10  •  55 • Политика
Глава Минобороны Украины Резников не увидел оснований для введения военного положения, несмотря на истерику Пентагона.
В США заявили, что президент России Владимир Путин может начать вторжение на Украину практически без предупреждения. Однако глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что никаких оснований для введения военного положения в стране нет.
Запад уже третий месяц подряд нагнетает ситуацию вокруг Украины, заявляя о "неминуемом вторжении России", начало которого то и дело переносится на новые сроки. При этом ни заявления Москвы, ни заявления Киева о том, что ничего подобного и близко нет, не помогают. Новую дату вторжения Запад назначил на 16 февраля.
Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет,
- сказал глава Минобороны Украины в эфире телеканала ICTV.
Он считает, что кризис в стране имеет исключительно информационный характер и нагнетается средствами массовой информации. Министр выразил уверенность, что когда эта информационная волна сойдёт, всё вернётся на круги своя.

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