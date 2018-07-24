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Путин может приехать в Вашингтон в декабре
24 июля 2018, 21:09 • 62 • В России
- В ходе встречи в Хельсинки президенты достигли понимания, что эти полезные контакты надо будет продолжить. Причем это понимание разделяют и американская, и российская стороны, - помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал журналистам о перспективах новой встречи лидеров России и США. - Конкретно в Хельсинки вопрос об организации предстоящих контактов не обсуждался. Но несколько дней спустя американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года. Это предложение было передано помощником по вопросам национальной безопасности Болтоном. Затем, как вы знаете, Трамп неоднократно в своих публичных выступлениях и в твиттере этого предложения касался.
Таким образом в Кремле не только подтвердили, что американцы передали приглашение приехать в Вашингтон, но и пояснили, как будет готовиться новый саммит. Этим займутся Джон Болтон и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
- Я еще не знаю, где будет эта встреча, пока она не конкретизирована, - сказал Ушаков. - Конкретной проработки пока не ведется.
Скорее всего, если поездка Владимира Путина в Вашингтон и состоится, то в декабре. Но этого может и не произойти, поскольку в 30 ноября двум президентам предстоит в любом случае встретиться на саммите Большой двадцатки в Аргентине.
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