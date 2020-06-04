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Путин может обратиться к россиянам после голосования
04 июня 2020, 14:20 • 33 • В России
Владимир Путин может продолжить практику обращений к стране и выступить еще раз после подведения итогов голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщили РБК два источника, близких к администрации президента. Они заявили, что «предварительная проработка обращения уже началась».
Как предполагается, президент после подведения итогов волеизъявления граждан либо выступит именно в формате телеобращения, как это происходило в начале карантинных мер в связи с коронавирусом, либо в формате вступительного слова. Такой вид выступлений по ключевым вопросам в последнее время тоже широко использовался. Именно таким образом Владимир Путин объявлял о многих конкретных мерах поддержки жителей страны и бизнеса.
Темой обращения может стать не только выражение благодарности к принявшим участие в голосовании, если поправки будут приняты, но и распределение поручений федеральным органам власти по дальнейшей работе.
- Это будет зависеть от решения президента, - прокомментировал возможность такого выступления пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Поскольку ЦИК обещает подвести итоги плебисцита в максимально короткие сроки - уже к утру 2 июля, то ожидать обращения президента стоит в этот же день.
Путин: 1 июля - день для голосования вполне подходящий.
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