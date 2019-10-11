Путин: Москва приветствует предложение Минска о декларации о неразмещении РСМД в Европе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует предложение Минска о многосторонней декларации об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Как сообщает сайт Кремля, об этом российский лидер сказал на саммите СНГ, проходящем в Ашхабаде.

"Приветствуем выдвинутое белорусской стороной на 74-й Генассамблее ООН предложение о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе, - отметил российский лидер. - Оно, безусловно, идет в русле инициатив Российской Федерации".

Путин считает, что США намеренно не отвечают на предложение РФ об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, а их союзники "ничего без них [США] и ответить не могут".

"Думаю, что США намеренно не отвечают, - сказал он. - А союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу". "Может, мнение-то имеют, просто они его не формулируют, - добавил он. - Все это вызывает наши обеспокоенности".

Путин напомнил, что уже направил обращение на этот счет к главам государств многих стран мира. "Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся (а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились), не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства, - сказал президент. - Но ответа нет, как это ни покажется странным, тишина".