Путин: Москва готова поставлять газ Киеву по сниженным ценам

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причём со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Ранее в Брюсселе прошли консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.

Как отметил по итогам встречи министр энергетики России Александр Новак, стороны сверили часы по реализации договорённостей, которые были достигнуты на прошлых консультациях.

По словам министра, было констатировано, что всё идёт по плану.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что он разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной.