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Путин: Мог бы привлечь оппозицию к работе на благо России
10 марта 2018, 16:54 • 99 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозицией.
Яркое заявление российского лидера Владимира Путина о том, что он готов работать вместе с оппозиционным блоком, строить сотрудничество с оппозицией, прозвучало в эфире телеканала NBC. Напомним, он транслировал рейтинговое интервью с Путиным.
Ведущая спросила президента об отношении к оппозиционеру Алексею Навальному, а также про отношение к оппозиции в целом.
Ведущая также задала вопрос президенту, мог ли бы он помиловать Навального, чтобы тот мог баллотироваться в президенты.
"Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает", - ответил президент.
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