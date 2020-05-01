Путин Мишустину с заботой: "Приедете в больницу, позвоните мне обязательно"

Президент России Владимир Путин связался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, как только стало известно о том, что тот заразился коронавирусом. Глава государства пожелал главе правительства скорейшего выздоровления и попросил держать в курсе относительно состояния здоровья.

"В больнице когда окажетесь, приедете в больницу, позвоните мне обязательно", - сказал Путин по видеосвязи.

Глава государства добавил, что жертвой коронавируса может стать каждый. Путин поблагодарил Мишустина за его самоотверженную работу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Фото: скриншот Telegram-канал RIA_Kremlinpool