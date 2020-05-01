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Путин Мишустину с заботой: "Приедете в больницу, позвоните мне обязательно"

01 мая 2020, 00:10  •  71 • Политика
Президент Путин связался по видеосвязи с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 премьером Мишустиным. Глава государства отметил, что заразиться может каждый, и пожелал скорейшего выздоровления. "Приедете в больницу, позвоните мне обязательно", - отметил президент с заботой.
Президент России Владимир Путин связался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, как только стало известно о том, что тот заразился коронавирусом. Глава государства пожелал главе правительства скорейшего выздоровления и попросил держать в курсе относительно состояния здоровья.
"В больнице когда окажетесь, приедете в больницу, позвоните мне обязательно", - сказал Путин по видеосвязи.
Глава государства добавил, что жертвой коронавируса может стать каждый. Путин поблагодарил Мишустина за его самоотверженную работу и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Фото: скриншот Telegram-канал RIA_Kremlinpool

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