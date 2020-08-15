Путин, Мишустин, Володин - кто заработал больше всех? Опубликованы декларации за 2019 год

Согласно опубликованным декларациям, доход президента Владимира Путина за прошлый год составил 9 726 595 рублей, то есть в среднем примерно 810 тысяч рублей в месяц. В 2018 году доходы президента были на 1,1 миллиона ниже. Рекордным по-прежнему считается 2017 год, когда глава государства задекларировал 18,7 миллиона рублей, заработанных за год. Впрочем, в эту сумму вошли средства, полученные от продажи 15 соток земли.

Президент, согласно документам на сайте Кремля, по-прежнему владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и 18-метровым гаражом. В его автопарке - внедорожник "Нива", прицеп "Скиф" и два раритетных автомобиля - "Волги" ГАЗ М21.

Доходы премьер-министра Михаила Мишустина почти в два раза выше, чем у президента. Но в 2019 году Мишустин руководил Федеральной налоговой службой России. С 1 января по 31 декабря прошлого года он заработал 18 235 394 рублей.

Доход председателя Государственной думы Вячеслава Володина за 2019 год составил 100 290 669 рублей. Это на 28,6 миллиона больше, чем годом раньше. Политик по-прежнему не имеет собственного автомобиля, зато арендует 11,1 тысячи "квадратов" земли. Земельный участок есть и в собственности. Его площадь 8,3 тысячи квадратных метров. Володину также принадлежит жилой дом, два гостевых дома, квартира, пара нежилых построек, теплица, очистное сооружение и две хозпостройки.