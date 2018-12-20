Путин максимально просто парировал обвинения Запада: "Хашогги убит, а Скрипаль, слава Богу, жив"

Путин на вопрос о деле Скрипалей и, в целом, скандалах вокруг России в мире, ответил показательным примером. Просто парировал: "Хашогги убит, а Скрипаль, слава Богу, жив".

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, в том числе, говорил об обвинениях в адрес России, связанных с так называемым делом Скрипалей. Что тут ответить? Как минимум, Путин напомнил примеры из недавного прошлого. Вокруг Скрипалей была настоящая истерия, однако мы все знаем, что пережчик не погиб... и мы доподлинно не знаем, был ли он отравлен. Но что произошло с делом Хашогги? Этот журналист был зверски убит на территории посольства Саудовской Аравии в Турции.

"Хашогги убит, а Скрипаль, слава Богу, жив. А санкции вводятся. Цель — сдержать развитие России как возможного конкурента", - сказал Владимир Путин.

Подход стран мира в вопросе провокаций Путин назвал узким и политизированным.

"Это повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то еще".