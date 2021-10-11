Путин, Макрон и Меркель обсудили Украину и её руководство: "Вызывают озабоченность"

Президенты России и Франции и канцлер Германии провели телефонный разговор. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили Украину и её руководство. В частности, разговор шёл о Минских договорённостях. "Вызывают озабоченность", - говорится в пресс-релизе Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится на сайте Кремля о телефонных переговорах лидеров трёх стран.

Путин, Макрон и Меркель отметили, что Минские договорённости, которые достигнуты в 2015 году, крайне важны. Альтернативного способа урегулировать конфликт на востоке Украины нет. Кроме того, политики подчеркнули, что заинтересованы в координации усилий в рамках "нормандского формата".

Владимир Путин напомнил коллегам, что власти в Киеве упорно уклоняются от взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Уклоняются они и от договорённостей, которые достигнуты на саммитах "нормандской четвёрки".

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин раздали поручения своим политическим советникам и министерствам иностранных дел "интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки", сказано в сообщении. Главы МИД будут работать над организацией нового саммита в этом формате на своём уровне.

"Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - сообщили в Кремле.