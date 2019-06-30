Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера в воскресенье, а затем к главам двух государств присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал он.

Как отметил Песков, лидеры по завершении встречи планируют посетить церемонию закрытия II Европейских игр, проводящихся в Минске.