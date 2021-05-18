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Путин лишён полноценного отпуска летом

18 мая 2021, 13:00  •  141 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что у Владимира Путина полноценного отпуска летом не будет. "Больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных рабочих мероприятий", - заявили в Кремле.
Отвечая на вопрос журналистов о летнем отпуске президента России Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что полноценного отдыха у лидера страны точно не будет.
В Кремле пояснили, что должность у Путина такая, что он лишён полноценного отпуска, но может отдыхать "урывками, используя выходные дни".
"Путин больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных рабочих мероприятий", - обратил внимание Песков, отметив отсутствие у Путина отпускных планов.

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