Путин лишён полноценного отпуска летом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что у Владимира Путина полноценного отпуска летом не будет. "Больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных рабочих мероприятий", - заявили в Кремле.

Отвечая на вопрос журналистов о летнем отпуске президента России Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что полноценного отдыха у лидера страны точно не будет.

В Кремле пояснили, что должность у Путина такая, что он лишён полноценного отпуска, но может отдыхать "урывками, используя выходные дни".

"Путин больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных рабочих мероприятий", - обратил внимание Песков, отметив отсутствие у Путина отпускных планов.