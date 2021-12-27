|
Путин лишил британку дара речи: В Китае оценили ответ президента России на провокацию
27 декабря 2021, 20:50 • 332 • Политика
Путин своим ответом на вопрос об Украине лишил британскую журналистку дара речи, считает автор Sohu. Отмечается, что попытка поставить главу России в тупик обернулась против самих провокаторов.
Британская журналистка лишилась дара речи после ответа президента России Владимира Путина на провокационный вопрос об Украине, обращает внимание китайское издание Sohu, комментируя прошедшую пресс-конференцию главы России.
Речь идёт о корреспонденте британского телеканала Sky News. Она спросила у Путина, может ли он гарантировать, что Россия не нападёт на Украину. Китайское интернет-издание отмечает, что вопрос явно был задан с подвохом.
Что бы Путин ни ответил, это бы использовали против него. Либо вменили ему в вину оборонительные действия, либо увидели в отказе от гарантий очередное доказательство злонамеренных планов Кремля, поясняет Sohu.
Однако президент России просчитал эти варианты. Поэтому его ответ застал британскую журналистку врасплох и лишил её дара речи. Вместо того чтобы давать какие-то обещания, он подчеркнул, что именно блок НАТО должен гарантировать безопасность России.
- заявил Путин.
Глава государства указал, что это военный блок НАТО угрожает России, постоянно расширяясь на восток, впритык к русским границам. Британская журналистка не нашлось, что на это ответить.
Подпишитесь на нас
332
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 декабря 2021, 08:20
|
22 декабря 2021, 06:05
|
24 декабря 2021, 03:35
|
23 декабря 2021, 01:20
|
22 декабря 2021, 07:50
|
23 декабря 2021, 20:35
|
20 декабря 2021, 23:45