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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

14 сентября 2020, 20:45  •  130 • Политика
Президент России Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 сентября.
«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 23 октября 2008 года № 1515 «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», — говорится в тексте документа. Он вступил в силу в день опубликования.
Организация была создана в апреле 2008 года для совершенствования системы государственного управления в кризисных ситуациях, уточнялось на сайте Кремля.
Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось об увеличении численности центрального аппарата МЧС в связи с реорганизацией подразделений.
Национальный центр управления в кризисных ситуациях, являющийся самостоятельным юридическим лицом, превратился в структурное подразделение центрального аппарата ведомства.

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