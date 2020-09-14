Президент России Владимир Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 сентября.

«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 23 октября 2008 года № 1515 «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», — говорится в тексте документа. Он вступил в силу в день опубликования.

Организация была создана в апреле 2008 года для совершенствования системы государственного управления в кризисных ситуациях, уточнялось на сайте Кремля.

Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось об увеличении численности центрального аппарата МЧС в связи с реорганизацией подразделений.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях, являющийся самостоятельным юридическим лицом, превратился в структурное подразделение центрального аппарата ведомства.