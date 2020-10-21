Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня

"Несмотря на то, что рабочий день ещё не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", - произнёс Владимир Путин.

На это Михалков проделал такой же "фокус", и в его руке тоже оказался бокал с шампанским. Режиссёр заверил, что он искренне предан. Президент и юбиляр выпили за здоровье друг друга.

Этой видеовстречей Владимир Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове. Режиссёра в последнее время в чём только не обвиняли. Мол, в "аудиенции с первым лицом" было отказано, а значит, его воспринимают как оппозиционера. И это несмотря на то, что Михалков всегда высказывался в поддержку государственного курса России.

"Смотрите, как интересно. Михалкова отторгнули. Его не принимают. Это значит, что Михалков стал оппозицией. Или это значит, что президент недоволен тем, что говорит Михалков?" - рассуждает сам режиссёр.

Кинематографист напомнил темы своих предыдущих выпусков, в которых он выступал за традиционное понимание семьи (отец, мать и ребёнок), против пропаганды однополых отношений, которая содержится в некоторых мультфильмах, и против цензуры, которой подвергся и сам "Бесогон".