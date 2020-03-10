Путин лично приехал в Госдуму, чтобы высказаться о новом сроке. Онлайн-трансляция

Первые чтения президентского пакета поправок в Конституцию России уже состоялись. Вторые чтения откладывались несколько раз, чтобы каждый мог внести свою часть предложений, а рабочая группа сформировала исчерпывающий список инициатив. Сегодня же в ходе заседания в Госдуме звучали новые предложения - например, о роспуске Госдумы или обнулении президентских сроков.

Теперь президент России Владимир Путин лично прибыл в Госдуму, чтобы рассказать о своём видении ситуации. Ожидается, что говорить он будет и об обнулении сроков президента - своём личном отношении к поправке.