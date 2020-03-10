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Путин лично приехал в Госдуму, чтобы высказаться о новом сроке. Онлайн-трансляция

10 марта 2020, 18:35  •  95 • Политика
Владимир Путин после 15:00 назначил выступление в Госдуме. Он будет говорить о своём отношении к поправкам в Конституцию. В том числе, ожидается, что Путин выскажется об обнулении президентских сроков.
Первые чтения президентского пакета поправок в Конституцию России уже состоялись. Вторые чтения откладывались несколько раз, чтобы каждый мог внести свою часть предложений, а рабочая группа сформировала исчерпывающий список инициатив. Сегодня же в ходе заседания в Госдуме звучали новые предложения - например, о роспуске Госдумы или обнулении президентских сроков.
Теперь президент России Владимир Путин лично прибыл в Госдуму, чтобы рассказать о своём видении ситуации. Ожидается, что говорить он будет и об обнулении сроков президента - своём личном отношении к поправке.
Напомним, свои предложения перед вторыми чтениями Владимир Путин уже внёс. В том числе российский лидер призвал подумать о тезисе "государствообразующий народ", который объединён русским языком. Кроме того, дошла до вторых чтений важнейшая поправка о Боге в Основном законе страны. Её поддержали представители всех крупнейших религиозных конфессий в России.
Кроме того, сегодня стало известно, что уточняется так называемая "детская" поправка в Конституцию, которую называли спорной. Предполагалось, что поправка даёт новые возможности для так называемой ювенальной юстиции.
Напомним, свои поправки в том числе предложил и учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. В деталях о его предложениях и в целом дискуссии вокруг инициатив Царьград рассказывает в специальном разделе.

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