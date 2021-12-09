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Путин лично попрощался с Меркель

09 декабря 2021, 15:50  •  188 • Политика
Между президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся прощальный телефонный разговор после того, как она покинула свой пост. Владимир Путин заметил, что фрау Меркель всегда будут рады видеть в нашей стране.
Не секрет, что президента России Владимира Путина и уже бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель связывают не только рабочие, но и дружеские отношения. Так, оба лидера регулярно обменивались подарками.
А потому неудивительно, что Путин лично попрощался с Меркель после того, как она официально перестала быть канцлером Германии. Напомним, свои полномочия она сложила 8 декабря. Её преемником в должности главы правительства ФРГ стал Олаф Шольц.
Как уточняется на сайте Кремля, президент России "тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие российско-германских отношений".
Кроме того, глава государства особо отметил, что немецкого политика всегда будут рады видеть в нашей стране.
Собеседница в долгу не осталась - тоже выразила признательность за совместную работу и пожелала успехов в налаживании диалога с её преемником в должности канцлера Германии.

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