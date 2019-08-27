Путин лично показал Эрдогану истребитель Су-57

Самолет Реджепа Эрдогана приземлился прямо на взлетно-посадочной полосе авиакосмического салона МАКС в Жуковском. МАКС сам по себе большое событие, но визит президента Турции придал ему дополнительный вес и значение.

Организованный в экстренном порядке в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе приезд Эрдогана к Владимиру Путину пришелся как нельзя кстати — появилась возможность продемонстрировать ему товар лицом. После того, как американцы из-за поставок С-400 отказались продавать Турции свои F-35, Анкара начала искать варианты замены, а в мире не так много мест, где их можно найти.

Президент Турции стал главным гостем открытия авиасалона МАКС-2019Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Уверен, что всех наших зарубежных партнёров и, конечно, наших турецких друзей заинтересуют достижения отечественного, российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения, и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, - заявил Путин на открытии МАКСа. - Мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону, видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны, её уникальных традиций самолётостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли.

Су-57 взлетает на фоне самолета турецкого президентаФото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России лично показал гостю все новинки. Путин и Эрдоган посмотрели Су-57 и Су-35. Они забрались по специальному помосту прямо к кабине, причем президент Турции стал первым иностранным лидером, заглянувшим внутрь новейших российских самолетов.

Показательные полетыФото: Михаил ФРОЛОВ

- Среди новаций МАКСа этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, - актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62, - перечислял Путин все самое интересное на земле.

На МАКС-2019 представили МС-21.

магистральный самолет МС-21Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но Эрдогану показали и их летные возможности. Прямо над головами президентов в небе Жуковского отработали показательную программу и МС-21, и Су-57, и Су-35, боевые и гражданские вертолеты России.

Путин на МАКСе показал Эрдогану Аурус.Дмитрий СМИРНОВ

Авиашоу МАКС-2019.В подмосковном Жуковском открылся международный авиасалон

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