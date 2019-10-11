Путин «слил» Сирию Эрдогану: За что ведет торг Кремль с Анкарой

О победе, окончательном разгроме ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии, было объявлено еще в конце 2017 года, когда пал последний оплот джихадистов Аль-Букемаль на брегах Евфрата. Тогда же российский президент Владимир Путин заявил о частичном выводе подразделений ВКС из Сирии. Могло показаться, что военная часть операции в этой стране уже закончилась, и осталось только «зачистить» некоторые районы от остатков бандформирований. На деле всё оказалось не так радужно — война в Сирии продолжается, теперь уже с участием Турции, войска которой вторглись в Сирийский Курдистан, якобы для создания буферной зоны протяженностью в 500 километров и глубиной в 30 километров.

Москва, которая рассматривает территорию этой арабской республики как единое неделимое и суверенное государство, являющееся членом ООН, сейчас молчит. В отличие от США, где президент Дональд Трамп пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара «перейдет границы» дозволенного и пообещал нанести «сильный удар», если Турция не будет «играть по правилам». При этом сам Трамп распорядился вывести американские подразделения из северо-восточной части Сирии, куда сейчас направлены атакующие удары турецкой армии. Что же происходит в Сирии, где «градус войны» опять повышается до критичной? Кто развязал руки Эрдогану? И в чем здесь может быть выгода России?

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Обернемся к событиям августа 2015 года, когда российские ВКС пришли на помощь сирийской армии по просьбе законного президента этой страны Башара Асада. Тогда практически никто в мире не верил, что союз Москвы, Дамаска, Тегерана и Хезболлы (военизированная ливанская шиитская организация) сможет противодействовать ИГИЛ. Игиловцы на тот момент, начиная с 2011 года, полностью перекрасили политическую карту Сирии, где они захватили власть. Ключевыми фигурами здесь были головорезы Абу — Умар аль-Багдади, Айюба аль-Масри, Сулейман ан Наира и боевики более мелкого пошиба. Всех их в итоге ликвидировала правительственная сирийская армия, не без помощи, конечно, российских «товарищей». Потери террористов на тот момент были сопоставимы с крупномасштабными боевыми операциями Второй мировой войны. В общем — полный разгром и уничтожение.

Все понимали, что без поддержки российских ВКС подобных результатов Сирийская арабская армия вряд ли бы добилась. Не потому, что ее боеспособность невелика, а потому что поддержку осуществляли высокотехнологичные вооружения, без которых достижения результата на поле брани просто не добиться. И эту поддержку осуществляли именно российские военные. Тогда министр обороны РФ Сергея Шойгу попросил особенно поблагодарить летчиков ВКС, которые выполняли задачи по поддержке наземной операции в сложнейших погодных условиях. Взяли Ракку, дважды освобождали Пальмиру. Успех был очевиден. Но он не стал окончательным. На территории Сирии остались «горячие точки», где сохранилось влияние боевиков ИГИЛ.

— Откуда появилась у России «сирийская грусть» и почему было принято решение ввести войска, пусть и по просьбе законного правительства, в эту страну? — рассуждает военный обозреватель Владислав Шурыгин. — Россия не просто защищала Сирию от агрессии другого государства использующего вооруженную оппозицию и оказывала ей военную помощь по просьбе законного правительства, а обеспечивала свою собственную безопасность на дальних рубежах. Вроде и далеко Дамаск от Москвы, но если посмотреть на политическую карту мира, то пути через Кавказ и Среднюю Азию ведут напрямую к нашим границам. ИГИЛ, которому явно было тесно в рамках Ирака и Сирии, рано или поздно стал бы просачиваться в Россию. Свою идеологию джихадисты стараются внедрять повсеместно, в том числе и в России. И даже создали «ячейки» в отдельных российских регионах, которые, впрочем, с успехом раскрывают и ликвидируют отечественные спецслужбы. Вероятность того, что несколько десятков тысяч игиловцев, фанатичных и хорошо подготовленных в военном плане, могли бы оказаться в нашей стране, была крайне велика. Спецоперациями ограничиться при таком раскладе не удалось бы — в ход пришлось бы пускать армию. А это уже полномасштабные боевые действия.

То есть основной задачей группировки российских ВКС в Сирии (а это не только вертолеты и самолеты, а еще подразделения спецназа и морской пехоты) было противодействие террористам за пределами России. С основной задачей справились, однако остался «очаг сопротивления» в Идлибе, где сирийская правительственная армия не может добиться каких-то серьезных успехов. В том числе из-за того, что эта провинция граничит с Турцией, которая откровенно сдерживает боевой настрой Сирии из опасения получить поток беженцев на свою территорию.

Можно предположить, что нынешнее «молчание» Путина по поводу турецкой агрессии в Сирийском Курдистане связано именно с некими договоренностями с Эрдоганом. Такой своеобразный ченч — обмен. Россия «сливает» курдов, с которыми прежде были некие договоренности и сотрудничество, а взамен получает возможность поддержки наступления на Идлиб, который является стратегической точкой для Дамаска.

Тут есть и такой нюанс, что наступление Турции на северо-востоке Сирии заставляет отступить в этом регионе США, которые активно финансировали и вооружали отряды курдов, которых Анкара считает террористами. На этой территории оказались и отряды игиловцев. В таком контексте Москва дважды выигрывает — снижает американское влияние в Сирии и руками Анкары вытесняет джихадистов. И в случае, если Турция «сдаст» Идлиб, то это может оказаться выгодным разменом для России. При этом получается, что курдов предали и Россия, и США, а Турция выгодно воспользовалась этой ситуацией и пытается решить давнюю территориальную проблему.

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Именно курды стали в этой ситуации крайними. Недавно эмиссар сирийских курдов в России Джавал Муххамад подтвердил, что в Сирийском Курдистане готовы к переговорам с Москвой и Дамаском в случае ухода американцев из региона. Эмиссар считает, что армия правительства Сирии (которые поддерживаются российскими ВКС) должна присоединиться к борьбе курдов «против турецкой агрессии». Муххамад высказался о надежде на поддержку России. При этом курды на протяжении последних лет сотрудничали именно с США, получали от них военную поддержку. В Москве призыв курдов к дружбе не услышали, лишь официально заявили, что этот конфликт должен решаться исключительно мирным путем.

Самопровозглашенная Демократическая Федерация Северной Сирии (ДФСС), известная еще как Северный Курдистан, де-факто действует на северо-востоке Сирии с 2016 года. Эту территорию контролируют различные формирования, среди которых самые многочисленные это отряды СДС поддерживаемые американцами, которые насчитывают около 25 тысяч курдских и 5 тысяч арабских ополченцев. Здесь же до недавнего времени находился и контингент войск США.

Россия предпочла сейчас не вмешиваться в «курдский вопрос», учитывая нынешние отношения с Анкарой. Курдам предоставили лишь право самостоятельно договариваться с Дамаском, не пояснив при этом как обеспечить безопасность курдских районов от турецкого вторжения.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.